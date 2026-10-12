Schimbări la plata întreținerii pentru românii care locuiesc la bloc. Pensionarii, printre cei mai afectați
Schimbări la plata înreținerii
Cheltuielile de întreținere pot afecta bugetul pensionarilor. Află cum se calculează costurile la bloc, ce obligații au proprietarii și cum pot contesta erorile.
Cheltuielile de întreținere continuă să reprezinte o povară pentru românii care locuiesc la bloc, în special pentru pensionarii cu venituri reduse. Modul în care sunt repartizate costurile comune, facturile la utilități și cheltuielile pentru administrarea imobilului poate influența semnificativ suma pe care fiecare proprietar trebuie să o achite lunar.
Cum se calculează întreținerea la bloc
Suma înscrisă pe lista de întreținere este formată din mai multe categorii de cheltuieli, iar modul de repartizare diferă în funcție de natura acestora și de prevederile legale aplicabile.
Unele costuri sunt calculate în funcție de consumul individual, pe baza contoarelor sau a altor metode de măsurare. Alte cheltuieli sunt distribuite în funcție de numărul de persoane, cota-parte indiviză sau criteriul prevăzut de lege pentru categoria respectivă.
Printre costurile care pot apărea pe lista lunară se numără apa rece și apa caldă, încălzirea, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia, administrarea și întreținerea instalațiilor din bloc.
În anumite situații, proprietarii trebuie să contribuie și la cheltuielile pentru repararea sau întreținerea părților comune ale clădirii.
De ce ar putea fi pensionarii cei mai afectați
Pensionarii cu venituri mici sunt vulnerabili la creșterea cheltuielilor lunare, deoarece o parte importantă din bugetul lor este destinată plății utilităților, alimentelor și medicamentelor.
Atunci când facturile la energie, apă sau încălzire cresc, suma rămasă pentru celelalte nevoi poate deveni insuficientă.
Situația este mai dificilă pentru persoanele în vârstă care locuiesc singure și trebuie să suporte costurile locuinței dintr-o singură pensie. În cazul acestora, chiar și o majorare relativ mică a cheltuielilor lunare poate avea un impact semnificativ asupra bugetului.
De asemenea, cheltuielile pentru reparațiile necesare în bloc pot influența sumele solicitate proprietarilor, în funcție de natura lucrărilor și de regulile legale de repartizare.
Ce cheltuieli sunt obligatorii pentru proprietarii de apartamente
Potrivit regulilor generale din Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, deținerea unui apartament implică atât drepturi, cât și obligații referitoare la proprietatea individuală și la părțile comune ale imobilului.
Astfel, faptul că un proprietar nu folosește anumite spații comune sau nu locuiește permanent în apartament nu îl scutește automat de toate cheltuielile aferente proprietății.
Costurile pentru administrarea și întreținerea părților comune se repartizează în funcție de criteriile prevăzute de lege. În schimb, cheltuielile aferente consumurilor individuale trebuie calculate potrivit regulilor aplicabile categoriei respective.
Din acest motiv, proprietarii trebuie să verifice atât lista de întreținere, cât și explicațiile administratorului atunci când observă sume pe care nu le înțeleg.
Ce pot face locatarii dacă apar costuri nejustificate
Proprietarii care consideră că întreținerea a fost calculată incorect pot solicita asociației de proprietari explicații privind sumele înscrise pe lista de plată.
Este important să verifice modul în care au fost repartizate cheltuielile, perioada de facturare, consumurile înregistrate și eventualele costuri suplimentare pentru lucrări sau servicii.
Dacă există neclarități, proprietarii pot cere documentele justificative și pot formula o sesizare către organele de conducere ale asociației. În funcție de natura problemei, pot solicita și sprijinul autorităților competente.
Verificarea periodică a listelor de întreținere poate ajuta la identificarea erorilor și la clarificarea obligațiilor de plată.
Cum pot fi ținute sub control cheltuielile lunare
Pentru a evita surprizele de pe lista de întreținere, locatarii pot urmări consumurile individuale, pot verifica periodic indexurile contoarelor și pot solicita informații despre cheltuielile comune ale imobilului.
De asemenea, transparența în administrarea blocului și comunicarea dintre proprietari și asociația de proprietari sunt importante pentru prevenirea disputelor privind repartizarea costurilor.
În cazul pensionarilor și al persoanelor cu venituri reduse, planificarea atentă a cheltuielilor lunare poate contribui la gestionarea mai eficientă a bugetului, însă nu elimină dificultățile provocate de creșterea prețurilor la utilități.
Înainte de a considera că există o nouă obligație de plată, proprietarii ar trebui să verifice dacă este vorba despre o modificare legislativă, o schimbare a tarifelor sau o recalculare a cheltuielilor efectuate de asociația de proprietari.
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