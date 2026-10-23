Obligații legale la bloc. Accesul asociației în apartament și care sunt reparațiile comune

Proprietarii de la bloc sunt obligați legal să permită accesul asociației pentru reparații. Refuzul accesului sau mascarea conductelor comune poate genera costuri suplimentare suportate individual.
Conform art. 649 lit. c) din Codul civil, instalațiile de apă, canalizare, electrice, de telecomunicații, încălzire și gaze sunt considerate părți comune ale imobilului. Delimitarea se face de la punctul de branșament sau racord până la punctul de distribuție către spațiile aflate în proprietate exclusivă.
În aceeași categorie intră și canalele pluviale, paratrăsnetele și antenele colective. Mulți proprietari consideră eronat că toate conductele care trec prin apartament le aparțin exclusiv, refuzând accesul reprezentanților asociației pentru inspecții sau reparații.
Obligația de a permite accesul
Articolul 31 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 stipulează că proprietarul este obligat să permită accesul președintelui asociației, unui membru al comitetului executiv, administratorului sau specialistului angajat pentru lucrări.
Această obligație se activează în baza unui preaviz motivat, transmis în scris cu 5 zile înainte de către comitetul executiv. Termenul este necesar pentru inspecția, reparația sau înlocuirea unor elemente din proprietatea comună care pot fi accesate doar din apartamentul respectiv.
În cazurile de urgență majoră, cum ar fi inundațiile sau avariile grave, termenul de preaviz se reduce la 24 de ore. Proprietarii care refuză nejustificat accesul își asumă riscul de a acoperi integral daunele financiare cauzate vecinilor sau spațiilor comune din cauza întârzierii intervenției.
Costurile reparațiilor și amenajările interioare
Dacă un proprietar maschează conductele comune cu structuri fixe de ghips-carton, zidărie sau placări ceramice, fără a lăsa guri de vizitare, suportarea tuturor cheltuielilor pentru asigurarea accesului și refacerea finisajelor îi revine în totalitate acestuia.
În conformitate cu art. 654 din Codul civil, toate cheltuielile legate de întreținerea, repararea și exploatarea părților comune sunt suportate de fiecare coproprietar în proporție cu cota-parte indiviză ce îi revine din proprietatea comună.
Accesul de urgență în absența proprietarului
Când proprietarii nu pot fi contactați și nu au lăsat o cheie de rezervă, se recomandă aplicarea unui protocol strict pentru prevenirea acuzațiilor ulterioare. La accesul de urgență trebuie să participe cel puțin doi reprezentanți ai asociației (președintele, administratorul sau un membru al comitetului executiv), fiind utilă și prezența polițistului de proximitate.
Echipa de intervenție trebuie să se deplaseze strict la locul avariei, să înregistreze video sau foto întreaga operațiune și să încheie un proces-verbal detaliat la finalizarea lucrărilor.