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Jose Mourinho îl laudă pe Istvan Kovacs înainte de Real Madrid – Leipzig: „Calitate și personalitate extraordinare”

Istvan Kovacs

Istvan Kovacs

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Scris deIonuț Nichita
Publicat20 oct. 2026, 17:30
Sursăstiripesurse

José Mourinho a lăudat calitatea lucrului arbitrului István Kovács, delegat la partida dintre Real Madrid și RB Leipzig, programată miercuri, 21 octombrie 2026, pe stadionul Santiago Bernabéu.

În cadrul conferinței de presă premergătoare duelului din etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League, tehnicianul portughez a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorii să solicite intervenția sistemului VAR. Mourinho a răspuns că are încredere totală în oficialul român.

Mâine avem un arbitru cu care nu se poate glumi. Are o calitate extraordinară și mă bucur că avem un asemenea arbitru la un meci important. Un arbitru care nu are nevoie de VAR pentru a conduce un meci

— a declarat Mourinho, antrenorul echipei Real Madrid José Mourinho

Contextul tensiunilor în fotbalul spaniol

Aceste declarații vin după o perioadă de nemulțumiri exprimate de tehnician în legătură cu arbitrajul din campionatul Spaniei. După victoria echipei sale cu scorul de 1-0 în fața lui Villarreal, Mourinho a evitat conferința de presă și a cerut jurnaliștilor să analizeze un ofsaid semnalizat împotriva lui Kylian Mbappé, comparând decizia cu o fază similară în care a fost implicat Ayoze Pérez.

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a respins interpretarea antrenorului, explicând că asistentul a procedat conform protocolului VAR în cazul lui Mbappé, iar faza lui Pérez a putut continua pentru a nu opri prematur un atac cu potențial de gol. Mourinho a criticat ulterior modul de desemnare a arbitrilor, punând sub semnul întrebării delegarea lui Miguel Ortiz Arias și experiența arbitrului VAR Trujillo Suárez.

Obiectivele echipei în Liga Campionilor

Întrebat despre șansele de câștigare a trofeului, Mourinho a evitat să numească Real Madrid favorită. Antrenorul a precizat că obiectivul imediat este calificarea directă în faza eliminatorie, urmată de evitarea play-off-ului.

Este prea devreme. Obiectivul nostru acum este să ne calificăm (n.r.: în faza eliminatorie), iar apoi va veni următorul obiectiv: evitarea play-off-ului

— a declarat Mourinho, la conferința de presă premergătoare partidei cu RB Leipzig José Mourinho

În noul format al competiției, care include 36 de echipe într-un clasament unic, primele opt locuri asigură calificarea directă în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută un baraj, iar formațiile de pe pozițiile 25-36 sunt eliminate.

Statutul jucătorilor și pregătirea echipei

Mourinho a abordat și subiectul statutului unor vedete precum Vinicius Junior, insistând că locul în echipă se câștigă prin evoluții, nu prin nume.

Singurul intangibil este emblema clubului. Nu îmi place acest concept de jucător intangibil. Ceea ce face un jucător intangibil este nivelul său de pe teren

— a afirmat antrenorul portughez José Mourinho

Real Madrid abordează partida cu Leipzig după trei victorii consecutive, ultima obținută duminică, 18 octombrie 2026, în fața Sevillei, scor 4-1. În Liga Campionilor, echipa a câștigat primele două meciuri: 2-1 cu Inter Milano și 4-3 în deplasare cu AS Roma, având șase puncte acumulate.

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