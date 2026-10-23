De ce nu s-a renunțat la schimbare orei

Publicat 23 oct. 2026, 14:58 Sursă euronews

Trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ora 4:00 devine ora 3:00. Deși Parlamentul European a votat abolirea practicii, statele membre nu au ajuns la un acord.

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