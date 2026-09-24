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Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile de anul viitor
FOTO: Arhivă
Ministerul Educației dezvoltă o platformă națională, în timp ce unele unități folosesc deja aplicații private.
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