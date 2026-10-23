Bilete de tratament pentru pensionari. Cine poate beneficia gratuit de cazare, masă și proceduri medicale
Bilete de tratament pensionari
Află cine poate primi bilete de tratament gratuite în 2026, ce servicii sunt incluse, ce acte sunt necesare și cum se repartizează locurile.
Pensionarii din România pot solicita bilete de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), însă gratuitatea este rezervată anumitor categorii de beneficiari. În funcție de statutul solicitantului și de criteriile stabilite pentru anul 2026, sejururile pot fi acordate fără plată sau cu o contribuție individuală.
Programul oferă acces la servicii de cazare, masă și tratament balnear, în limita locurilor disponibile. Un sejur are o durată de 16 zile, dintre care 12 sunt destinate procedurilor de tratament, potrivit informațiilor publicate de autorități.
Cine poate primi bilete de tratament gratuite
Nu toți pensionarii beneficiază automat de bilete gratuite. Potrivit legislației privind sistemul public de pensii și prevederilor speciale aplicabile anumitor categorii, gratuitatea se acordă persoanelor care îndeplinesc condițiile legale.
Printre beneficiarii care pot avea dreptul la tratament balnear gratuit se numără:
Pensionarii de invaliditate care urmează un program de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
Persoanele persecutate din motive politice, deportate sau constituite în prizonieri, în condițiile prevăzute de legislația specială;
Persoanele persecutate din motive etnice, care beneficiază de drepturile prevăzute de actele normative aplicabile;
Alte categorii protejate prin legi speciale, dacă acestea prevăd în mod expres dreptul la bilete de tratament balnear gratuite.
Acordarea unui bilet depinde de documentele justificative și de îndeplinirea criteriilor legale. În plus, gratuitatea nu înseamnă că fiecare solicitant eligibil primește automat un loc, deoarece numărul biletelor este limitat.
Ce servicii sunt incluse în biletele de tratament balnear
Biletele acordate prin sistemul public de pensii permit efectuarea unui sejur într-o unitate de tratament balnear inclusă în program.
În funcție de unitatea repartizată și de condițiile sejurului, serviciile pot include cazare, masă și proceduri medicale recomandate pentru recuperare.
Durata standard este de 16 zile, iar tratamentul balnear se desfășoară pe parcursul a 12 zile. Procedurile sunt stabilite în funcție de indicațiile medicale și de serviciile disponibile în unitatea respectivă.
Programul este derulat prin unitățile de tratament aflate în proprietatea CNPP și, în completare, prin alte unități de profil care au contracte încheiate potrivit legii.
Ce contribuție plătesc pensionarii care nu beneficiază de gratuitate
Pensionarii care nu se încadrează în categoriile eligibile pentru gratuitate pot solicita bilete de tratament cu plata unei contribuții individuale.
Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, asigurații și pensionarii care nu beneficiază de gratuitate pot primi bilete de tratament cu suportarea unei contribuții bănești, stabilite potrivit criteriilor aprobate anual.
Pentru pensionarii din sistemul public, contribuția individuală este stabilită conform regulilor aplicabile programului din anul 2026. Cuantumul concret trebuie verificat în criteriile oficiale ale CNPP, deoarece pot exista diferențe în funcție de categoria beneficiarului și de situația acestuia.
Soțul sau soția unui pensionar poate beneficia, de asemenea, de un bilet în anumite condiții, inclusiv cu plata integrală, dacă nu este asigurat sau pensionar în sistemul public.
Ce acte sunt necesare pentru obținerea unui bilet de tratament
Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparțin. Documentele solicitate pot varia în funcție de categoria beneficiarului și de situația individuală.
În general, dosarul poate include:
cererea-tip pentru acordarea biletului de tratament;
biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist;
actul de identitate;
documente care atestă categoria de beneficiar, dacă este cazul;
alte documente justificative prevăzute de criteriile aplicabile.
Unele documente pot fi solicitate la momentul eliberării biletului, nu neapărat odată cu depunerea cererii inițiale. Din acest motiv, solicitanții trebuie să consulte instrucțiunile casei teritoriale de pensii înainte de a pregăti dosarul.
Cum se repartizează biletele de tratament pentru pensionari
Biletele sunt repartizate în limita locurilor disponibile și a fondurilor aprobate pentru program. Cererile sunt ierarhizate în funcție de criteriile și punctajele stabilite de CNPP.
În procesul de repartizare pot conta categoria de beneficiar, veniturile, istoricul biletelor de tratament și alte criterii prevăzute în metodologia anuală.
Depunerea cererii nu garantează obținerea unui bilet într-o anumită stațiune sau într-o anumită perioadă. Pensionarii trebuie să urmărească anunțurile casei teritoriale de pensii pentru informații despre seriile disponibile, termenele de ridicare și documentele necesare.
Unde pot afla pensionarii informații oficiale
Pentru a verifica eligibilitatea, contribuția individuală și documentele necesare, persoanele interesate se pot adresa casei județene de pensii sau pot consulta site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.
Criteriile de acordare și condițiile programului trebuie verificate pentru anul în care este solicitat biletul, deoarece numărul locurilor, seriile de tratament și regulile de repartizare pot fi actualizate.
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