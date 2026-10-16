PNL, obligat să returneze peste 14 milioane de lei pentru campania lui Nicolae Ciucă. Decizia ÎCCJ este definitivă

Publicat 16 oct. 2026, 14:26 Sursă realitatea.net

PNL trebuie să restituie peste 14 milioane de lei către AEP pentru cheltuieli din campania lui Nicolae Ciucă din 2024. ÎCCJ a respins definitiv recursul liberalilor.

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