Guvernul Luca Niculescu a trecut cu 280 de voturi. România pune capăt crizei politice

Parlamentul a votat marți învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, care a trecut de pragul de 233 de voturi. Votul pune capăt celei mai lungi crize guvernamentale din România de după 1989, care a început pe 5 mai, odată cu demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Premierul interimar Ilie Bolojan a ieșit din sală.
Luca Niculescu reușește astfel ceea ce doi dintre premierii desemnați anterior de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, nu au reușit.
Rezultatul pune capăt unei perioade de instabilitate politică începută după căderea Guvernului Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Instalarea noului Cabinet închide astfel o criză guvernamentală care s-a întins pe parcursul a peste cinci luni.
Potrivit unor surse politice, Luca Niculescu va depune jurământul la ora 18.00, apoi ar urma să aibă o ședință de guvern.
Cine este Luca Niculescu
Luca Niculescu este diplomat și fost jurnalist, desemnat la 5 octombrie 2026 de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, în contextul unei crize politice prelungite. Născut la București, la 25 aprilie 1971, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și a obținut un master în Jurnalism European la Strasbourg.
Timp de peste două decenii, a activat în presă, fiind redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Digi24 și Money Channel. A colaborat, de asemenea, cu instituții media franceze. În 2016, a intrat în diplomație, devenind ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra, funcție pe care a ocupat-o până în 2022.
Ulterior, a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Cariera sa a fost recompensată cu distincții românești și franceze, inclusiv Legiunea de Onoare în grad de Comandor, în 2023. Nominalizarea sa la conducerea Guvernului reprezintă o încercare de a depăși blocajul politic și de a asigura stabilitatea economică a țării.