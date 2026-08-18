Economie· 2 min citire

Resursele tradiționale de energie pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește

Analiză strategie energetică

Analiză strategie energetică

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 09:17
Sursărealitatea.net

Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele statistice din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante.

Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele șase luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%.

Datele INS arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ.

Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidro, eoliană și solară, aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor.

Gabriel Avăcăriței, redactor șef Energynomics: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electro-energetic național. Sunt investiții de multe sute milioane de euro, miliarde chiar, în centrale noi, care, iată, acum se văd și în producția raportată de statistică.

Consumul final de electricitate a scăzut în primele șase luni, dar Gabriel Avăcăriței trage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici.

Concluzia sa: sistemul nu este în colaps, ci în dificultate, și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.

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