AJOFM Teleorman deschide transfer la cerere pentru două posturi vacante

AJOFM Teleorman anunță disponibilitatea a două posturi de execuție publică, ocupabile prin transfer la cerere. Măsura se înscrie în demersul de modernizare al Serviciului Public de Ocupare.
Proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor” (cod MySMIS 341066) vizează dezvoltarea capacității agențiilor de ocupare a forței de muncă de a oferi servicii personalizate, adaptate cerințelor pieței muncii. Inițiativa este cofinanțată de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.
Pentru susținerea activităților derulate la nivel județean, se organizează proceduri de transfer la cerere. Conform informațiilor publicate de Ziarul Teleorman, ocuparea acestor funcții va contribui la consolidarea echipelor și la îmbunătățirea modului în care agențiile răspund nevoilor șomerilor și angajatorilor.
Candidații interesați pot consulta detaliile privind condițiile de participare, documentele necesare și calendarul procedurilor pe site-ul AJOFM Teleorman sau prin accesarea link-ului dedicat anunțului oficial.