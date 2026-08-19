Cincu, sub asediu într-un scenariu NATO. Exercițiu de amploare: participă 1.300 de militari și sute de blindate

Un atac venit din două direcții, tancuri, blindate și sute de militari mobilizați pentru apărare. Este scenariul exersat în aceste zile la Cincu, unde aproximativ 1.300 de militari români și străini participă la EAGLE SPEARHEAD, unul dintre exercițiile menite să testeze cât de repede pot forțele aliate trece de la prevenirea unui conflict la apărarea efectivă.
La exercițiul EAGLE SPEARHEAD participă militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg, care formează Grupul de Luptă din Cincu, alături de militari din Portugalia, România și Italia, relatează Radio Brașov.
Potrivit căpitanului Clement, în cadrul exercițiului au fost implicate aproximativ 300 de vehicule de luptă, iar militarii au desfășurat un scenariu tactic în care un inamic a atacat dinspre sud și est.
Militarii au exersat un scenariu de luptă complex
„Exercițiul a implicat mai multe grupuri de luptă de nivel 4. Am desfășurat un scenariu tactic în care un inamic venea dinspre sud și est și trebuia să cucerească regiunea 5. Așa că am folosit toate mijloacele disponibile, asta înseamnă că în primul rând principala confruntare a avut loc între trupele de infanterie care au acționat la sol. Am avut, de asemenea, sprijinul trupelor de geniu care au detectat și distrus câmpurile de mine și alte obstacole. Deoarece suntem un grup de luptă blindat, am folosit, bineînțeles, tancurile noastre principale de luptă pentru a zdrobi forțele inamice”, a explicat căpitanul Clement.
Exercițiul EAGLE SPEARHEAD are ca obiective consolidarea instruirii în comun, evaluarea nivelului de pregătire al militarilor și verificarea capacității acestora de a acționa eficient într-un mediu multinațional.
Interoperabilitatea, esențială pentru militarii aliați
Locotenentul Mathilde, comandantul unei subunități participante, a subliniat importanța colaborării și a folosirii unui limbaj comun între militarii din diferite armate.
„Pentru unitatea mea este foarte util, deoarece trebuie să acționăm ca o unitate de sprijin în centrul câmpului de luptă, alături de infanterie și de trupele blindate. Avem nevoie de o interoperabilitate mai bună între diferitele categorii de forță, dar și între diferitele armate și forțele aliate. Ca și comandant, principalul meu obiectiv este să învăț cum să lucrez cu aceste diferite tipuri de comunicații, să-i înțeleg pe toți și să folosim același vocabular, astfel încât să ne putem înțelege unii cu ceilalți”, a transmis locotenentul.
Exercițiul de la Cincu urmărește astfel să testeze modul în care militarii din mai multe state NATO pot opera împreună și să consolideze capacitatea de reacție într-un scenariu militar complex.