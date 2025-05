CCR decide astăzi soarta alegerilor după contestația depusă de George Simion. „Cerem și noi anularea alegerilor din aceleași motive invocate în noiembrie.” Este declarația incendiară lansată de liderul AUR în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Simion e decis să facă plângere și la Parchetul General pentru audierea șefului Telegram, Pavel Durov, cel care a semnalat public imixtiuni ale Franței în scrutinul din România.

George Simion: Vreau sa va spun public ca AEP refuza in acest moment sa permita accesul informaticianului desemnat de AUR in sistemul informatic de gestionare a procesului electoral. Deci noi nu suntem lasati sa vedem daca exista – conform datelor noastre exista peste 100 de mii de voturi multiple de CNP-uri – daca exista persoanele decedate care au aparut in spatiul public.

Pentru toate aceste dovezi si exact aceleasi motive pentru care alegerile au fost anulate in turul doi – nu zice nimeni impotriva domnului Georgescu, doar au fost anulate – am cerut si noi anularea acestui tur doi si cer Parchetului General, daca nu s-a sesizat, sa-l audieze pe Paul Durov.

Anca Alexandrescu: Cred ca trebuie sa faceti dvs plangere la Parchet.

George Simion: Am transmis cu adresa de email a domnului Durov. Repet: fac toti pasii, cu toate ca stiu cu cine am de-aface.

Anca Alexandrescu: Deci veti faceti si plangere la Parchet?

George Simion: Da pentru ca este de datoria mea. Nu sunt un las, nu sunt un tradator, sunt un om care se bate corect pana la capat.

Sursa: Realitatea din Justitie