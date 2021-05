Mâine e zi decisivă pentru Liviu Dragnea. Magistrații de la Tribunalul București tranșează eliberarea condiționată, amânată la termenul de astăzi. Fostul lider PSD a contestat decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 5 care i-a respins, în primă fază, cererea. În paralel, vrea ca procesul să se mute la o altă instanță, numai că în acest caz primele două ședințe s-au amânat.

Sunt trei variante de soluții pentru Dragnea mâine: eliberare condiționată, respingerea eliberării sau amânarea procesului pentru judecarea mutării lui.

La termenul de astăzi. Liviu Dragnea s-a plâns că a îndurat 9 luni de abuzuri.

„Am suportat și îndurat toate abuzurile împotriva mea în ultimele 9 luni, cu toate acestea nu am avut reacții violente”, s-a plâns Liviu Dragnea astăzi în fața magistraților la procesul prin care cere să fie eliberat condiționat. Acesta mai spune și că a îmbunătățit viețile a milioane de români, dar că înțelege de ce a fost închis.

„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine, mă refer la o parte din ce am auzit la DNA, faptul că am avut o sancţiune, dacă vorbim de ea e vorba de o convorbire pe online între mine şi o persoană şi cu aprobarea penitenciarului.

Sancţiunea mi-a fost dată şi se vorbeşte despre conţinutul convorbirii pentru că în România 2021 nu mai ai dreptul la păreri, că am criticat actuala clasă politică.

Sunt şi vaccinat.

Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică. Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii!”, a spus Dragnea la proces.

Ieri s-a judecat cererea de strămutare depusă de Liviu Dragnea pentru procesul eliberării condiționate. Fostul lider al PSD nu a vrut ca magistrații de la Tribunalul București să decidă dacă iese mai devreme din închisoare sau nu.

Liviu Dragnea a cerut magistraţilor strămutarea procesului de la Tribunalul Bucureşti la o altă instanţă, dar, între timp, judecătorul a fost cel care a renunțat la caz, potrivit portalului instanțelor.

„Solutia pe scurt: În temeiul art.68, alin.5, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f, Cod de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de judecătorul Benone-Alin Răduinea. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.V.2021”, se arată în minuta instanței.

Ca atare, s-au stabilit alte termene de judecată. În data de 3 iunie 2021, Liviu Dragnea va fi prezent prin videoconferință la proces pentru a se judeca competența instanței, iar pe 14 iunie se va da soluția privind liberarea condiționată.

La primul termen al dosarului, Curtea de Apel a amânat cauza, întrucât apărătorul lui Liviu Dragnea nu s-a putut prezenta.

Cererea iniţială privind eliberarea condiţionată a fost depusă la Judecătoria Sectorului 5, însă a fost respinsă ca neîntemeiată.

Dragnea a primit aviz favorabil privind liberarea condiționată din partea comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 27 mai 2019, de magistraţii ÎCCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare, cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

