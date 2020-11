Spovedania lui Rizea continua in forta si dupa arestarea in Republica Moldova a deputatului fugar. „Il pentito” de România spune totul despre Mafie.

Dupa ce primele dezvaluiri l-au adus la DNA pe fostul ministru Banicioiu si i-au facut sa tremure pe baietii destepti ai Statului Paralel, dar si pe acoperitii lor din presa, Realitatea PLUS continua cel mai curajos demers jurnalistic de a-i aduce in fața legii pe cei care au ingropat Statul de Drept. Spovedania lui Rizea, volumul II, si toate dovezile stranse de cel care s-a autodenuntat, sunt in posesia Realitatea PLUS. Zeci de ore de dezvaluiri zguduitoare urmeaza sa fie difuzate in exclusivitate, la Culisele Statului Paralel si la celelalte dezbateri marca Realitatea.

Sursa: Realitatea din Moldova