Sistemul lovește din nou în singura televiziune care spune numai adevărul. Realitatea Plus va fi obligată să afișeze, timp de zece minute, de la ora 19, mesajele celor de la CNA.

Iarăși a venit acel moment în care libertatea presei este o continuă hărțuire a postului nostru de televiziune. Rugăm ca telespectatorii să rămână alături de televiziunea poporului. Nu ne speriem așa ușor. Nu ne lăsăm intimidați și vă vom informa ca și până acum, cât putem noi de corect, deși CNA și statul paralel ne pun piedici la tot pasul.

Rămâneți alături de noi, cât vom avea programul întrerupt. Continuăm să luptăm pentru voi, chiar dacă sistemul de atacă.

Textul pe care CNA ne obligă să îl publicăm

„Constatând încălcarea gravă și repetată de către serviciul de programe REALITATEA PLUS a obligațiilor stabilite de art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul Național al Audiovizualului, întrunit în ședință publică în data de 29 iulie 2025, cu majoritate de voturi, a decis aplicarea sancțiunii privind obligația radiodifuzorului PHG MEDIAINVEST de a difuza, în ziua de 6 august 2025, timp de 10 minute, sonor și vizual, între orele 19:00-19:10, numai textul deciziei de sancționare.

În concret, pentru a constata încălcarea gravă și repetată a obligațiilor legale ale radiodifuzorului, Consiliul a analizat secvențe din înregistrări și rapoarte de monitorizare privind emisiuni difuzate de serviciul de programe REALITATEA PLUS către public în perioada 21.05 – 25.06.2025.

Conform Legii audiovizualului, art. 95 alin. (1), în cazul săvârșirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1), la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea sancțiunii privind obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19:00 și 19:10, numai textul deciziei de sancționare.

În urma verificărilor îndeplinirii condiției stabilite de lege la art. 95. alin. (2) lit. a), Consiliul a constatat că radiodifuzorul a mai fost sancționat în prealabil, după data aplicării precedentei sancțiuni de 10 minute, cu nouă somații pentru intrare în legalitate și cu patru amenzi.

Pentru a aplica prezenta sancțiune, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor difuzate de serviciul de programe REALITATEA PLUS în perioada 21.05 — 25 06.2025, uneori, pe parcursul întregii zile, radiodifuzorul a încălcat în mod repetat și grav obligația legală de a asigura o informare echilibrată 91\” imparțială a publicului, care să favorizeze libera formare a opiniilor, în condițiile în care, titlurile afișate pe ecran, comentariile moderatorilor, ale invitaților, materialele audiovizuale prezentate, informațiile aduse la cunoștință publicului nu au fost unele care să servească interesului public, în probleme de natură politică, economică sau socială, ci au fost unele contextualizate, de natură acuzatoare, prezentând doar punctul de vedere unilateral al radiodifuzorului, situație de natură să influențeze cu evidență opinia telespectatorilor.

Spre exemplu, din titlurile afișate pe parcursul emisiunilor analizate: „SIMION ARATĂ COMBINAȚIILE LUI GEORGE BECALI CU STATUL PARALEL / CUM A

FOST TRIMIS CIOBANUL SĂ-L SPIONEZE PE SIMION / ANCA ALEXANDRESCU: BECALI FACE PARTE DINTR-UN JOC AL SISTEMULUI / A. ALEXANDRESCU: JOCUL SISTEMULUI A FOST PE AXA BECALI-HREBENCIUC-PONTA / BECALI, SĂGEATA STATULUI PARALEL. CUM L-A SPIONAT PE SIMION / CIOBANUL BECALI, TRIMIS DE COLDEA ÎN TOIUL NOPȚII LA SIMION / DE CE ZICE SIMION CĂ GEORGE BECALI E INFRACTOR / ȘOCANT: BECALI TRIMIS DE STATUL PARALEL SĂ-L SPIONEZE PE SIMION / JOCURILE LUI BECALI, CINE I-A DAT ORDINELE DIN UMBRĂ / TRINOMUL TRĂDĂTORILOR ACTIVAȚI LA ORDIN / BREAKING NEWS: COMBINAȚIILE LUI BECALI, TRANSMISIUNE DIN TĂRÂMUL MILIOANELOR / EXCLUSIV, INCENDIAR: CUM FINANȚEAZĂ BECALI COMBINAȚIILE / JURIST STEAUA: SCOPUL LUI BECALI E FURTUL DE IDENTITATE / JURIST STEAUA: SUNT AMENINȚAT CU MOARTEA DE OAMENII LUI BECALI / BREAKING NEWS: CINE L-A AJUTAT PE GIGI BECALI SĂ FOLOSEASCĂ LEGAL NUMELE STEAUA / BREAKING NEWS: CÂT A PIERDUT STATUL ROMÂN DUPĂ MANEVRELE ILEGALE ALE LUI GIGI / BREAKING NEWS, VANGHELIE: BECALI A REUȘIT SĂ IA CLUBUL DATORITĂ RELAȚIEI CU HREBENCIUC / BREAKING NEWS, TALPAN: GIGI BECALI A PUS MÂNA FRAUDULOS PE BRANDUL STEAUA.

De asemenea, Consiliul a constatat că prezentarea tendențioasă și repetată a unor informații sau materiale audiovizuale, care nu erau neapărat unele noi, de actualitate sau dovedite, ci doar vehiculate în timp pe parcursul carierei politice a persoanei lezate, a fost cu evidență una care să influențeze și să direcționeze percepțiile și opinia publicului cu privire la activitatea publică ori politică a persoanei.

Consiliul a ținut cont în analiza sa inclusiv de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, din care rezultă că limitele unei critici admisibile sunt mai ample față de un om politic, vizat în această calitate, decât față de un simplu particular. Spre deosebire de acesta din urmă, omul politic se expune în mod inevitabil și conștient unui control strict al faptelor și afirmațiilor sale atât din partea ziariștilor, cât și a masei cetățenilor.

Or, în speță, după analiza conținutului difuzat către public în perioada 21.05 — 25.06.2025 de către radiodifuzor, Consiliul a constatat că acesta, deși primea informații referitoare la un om politic, a fost unul prezentat pentru influențarea opiniei publicului, iar nu pentru o informare imparțială și echilibrată a acestuia, în condițiile în care serviciul de programe REALITATEA PLUS nu a dat dovadă de echilibru al informării, de obiectivitate, imparțialitate și nu a prezentat vreo altă opinie sau punct de vedere aflat în opoziția celui de natură acuzatoare la adresa persoanei căreia îi erau imputate chestiuni de natură politică, economică sau socială.

Hotărârile CEDO acordă importanță scopului, demersului jurnalistic, verificând dacă acesta a urmărit să informeze opinia publică asupra unor chestiuni de interes public, îndeplinindu-și astfel datoria de a răspândi informații asupra unor subiecte de interes general, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, cu valoare de principiu, că oricine, inclusiv un jurnalist, care exercită libertatea sa de exprimare, își asumă „îndatoriri și responsabilități” a căror întindere depinde de situația concretă în discuție.

Mai mult, Curtea Europeană a avut în vedere că protecția acordată de art. 10 din Convenție variază în funcție de natura discursului și de scopul urmărit de autorul lui și a plecat de la premisa că ziariștii urmăresc să-și îndeplinească cu bună credință sarcina de a informa opinia publică, nefiind determinați, în demersul lor, de existența vreunei animozități personale sau de intenția de a leza în mod gratuit și nejustificat reputația altor persoane.

Ținând seama de aceste considerente, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat în mod grav și repetat obligațiile potrivit cărora informarea în programele de știri și dezbateri, în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.