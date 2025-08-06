Plutonierul adjutant Ionuţ Boicu, jandarm român aflat în concediu, a intervenit prompt pe Aeroportul El Prat din Barcelona, unde a ajutat autoritățile spaniole la capturarea unui fugar. Incidentul a avut loc în timp ce se afla la coadă pentru predarea bagajelor.

Trei bărbați legitimați de poliția locală au încercat să fugă în direcții diferite. Boicu a reușit să imobilizeze unul dintre ei și a sprijinit o polițistă în încătușarea acestuia. Momentul a fost confirmat oficial de Jandarmeria Română.

„Am intervenit imediat, am reușit să îl prind pe unul dintre ei, l-am imobilizat și am solicitat sprijinul unei polițiste aflate în zonă”, a declarat jandarmul.

Un gest de curaj și profesionalism, chiar și în afara orelor de serviciu.

