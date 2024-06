Dezvăluiri bombă din culisele mafiei generalului negru! Judecătorul trimis în închisoare de oamenii lui Coldea rupe tăcerea! Fostul magistrat Mircea Moldovan a dezvăluit cum fabricau Coldea și Kovesi dosare oamenilor care deranjau statul paralel, dar și cum încercau să îl sape pe fostul președinte Traian Băsescu.

„Dosarul meu a inceput – ei spuneau in urma unui denunt – dar denuntul nu a avut nicio proba, din 2019. Si atunci, dupa ce s-au incheiat protocoalele, DNA, SRI au cerut pe siguranta nationala sa fiu ascultat pe Art 3, litera F, adica jaf impotriva institutiilor publice. Va dati seama, judecator in functie, jaf armat. Si atunci s-a sesizat din oficiu DNA. Si atunci, m-au inregistrat un an si 8 luni: mi-au pus telefoane, camere in camera, la serviciu si nu au reusit sa gaseasca mari probe. Si ca sa va dati seama ce probe au strans, dupa ce au fost 14 insi in dosar, impreuna cu denuntatorii, doamna Kovesi si domnul Coldea l-au chemat pe domnul Adamescu la DNA. Ca sa vedeti ce probe au avut. Si au spus asa: <<Daca ne dati probe impotriva lui Basescu, scapati toti 14>>.

Domnul Adamescu era un om cu un caracter deosebit. Le-a spus: <<Eu nu pot sa fiu un turnator pentru ca in lumea mea, in lumea afacerilor, sunt altfel de om cunoscut>> si nu a vrut sa spuna.

La comanda trupei dl. Coldea, condamnarile au venit la Inalta Curte cu biletelele acelea galbene-portocalii si pedepsele au fost pe masura. Eu am plecat cu 22 de ani de la fond, am inceput sa rad, nu imi venea sa cred, dar ma rog, asta a fost. Nu imi venea sa cred si chiar si DNA-ul – ei vorbeau intre ei. Ei se asteptau sa iau pana la 7 ani. Ei s-au speriat pentru ce au facut si nu se asteptau ei sa iau asemenea pedeapsa”, a declarat fostul judecator Mircea Moldovan.