Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE.

Conform informațiilor transmise de forțele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviație și de unități mobile de război electronic și de foc.

Cele 63 de drone lansate în estul și nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul ‘Shahed’ de fabricație iraniană, precum și alte tipuri.

Comunicatul militar a informat, de asemenea, că Rusia a folosit două rachete balistice și un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul țării.

Atacul are loc în momentul în care se preconizează că vineri, la ora 19:00 GMT, va începe la baza americană din apropiere de Anchorage, în Alaska, întâlnirea președinților Donald Trump și Vladimir Putin cu privire la conflictul ruso-ucrainean.

AGERPRES