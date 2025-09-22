Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia este pregătită să doboare avioane sau drone rusești care încalcă în mod clar spațiul aerian național, dar o asemenea decizie va fi luată doar cu sprijinul unanim al aliaților NATO, pentru a evita escaladarea conflictului cu Rusia.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru şi survolează Polonia, nu există absolut nicio discuţie despre aceasta”, a spus Tusk într-o conferință de presă. Totuși, în cazul unor situații ambigue, cum a fost recenta survolare a platformei Petrobaltic din Marea Baltică de către avioane rusești, premierul a subliniat că este nevoie de o analiză atentă și de coordonare deplină cu partenerii din NATO.

Tusk a avertizat că un eventual ordin de doborâre a unui avion militar rusesc ar putea declanșa o „fază foarte acută a conflictului”, motiv pentru care o astfel de măsură necesită o certitudine deplină că Polonia nu va acționa singură. „Trebuie să fiu absolut sigur că toţi aliaţii vor trata această situaţie exact la fel ca noi”, a punctat el.

Declarațiile premierului polonez au venit ca reacție la poziția exprimată de președintele ceh Petr Pavel, care a sugerat că țările NATO ar trebui să aibă permisiunea de a doborî avioane rusești în cazul încălcării spațiului aerian. Pavel a susținut că Rusia trebuie să înțeleagă că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără consecințe.

Avertismentele oficialilor europeni vin în contextul creșterii numărului de incidente aeriene implicând Rusia. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, fiind doborâte de avioane F-16 și F-35 ale NATO. Rusia a negat intenția de a-și extinde atacurile aeriene în afara Ucrainei și a pus incidentele pe seama unor erori de navigație sau a interferențelor provocate de sistemele de război electronic ucrainene.

Ulterior, două avioane rusești au zburat deasupra platformei Petrobaltic, iar în aceeași zi, trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Guvernul de la Tallinn a calificat acțiunea drept o „provocare fără precedent”. Rusia a negat din nou orice încălcare a frontierelor NATO.

Sursa: Newsinn