Politician versat, care a trecut prin aproape toate funcțiile împortante în politică, Ludovic Orban este, în prezent, candidat la funcția supremă în stat. Invitat, miercuri, la Realitatea.NET, în emisiunea „TU DECIZI!”, Orban a vorbit deschis despre alianțe. Într-un interviu 1-1 cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, liderul Forța Dreptei a marcat, ca reușită supremă, înfrângerea PSD din poziția de președinte al liberalilor.

Ana Maria Păcuraru: Cât de mult credeți că adaptabilitatea, flerul și pragmatismul au contribuit la succesul dumneavoastră politic?

Ludovic Orban: În mod evident că trebuie să ai adaptabilitate. Să înțelegi contextele politice, care de multe ori sunt dinamice și care te pot determina la schimbări de strategie sau schimbări de tactică.

În ceea ce mă privește, m-am bazat mai puțin pe adaptabilitate. În general, am ales drumul care a fost mai greu pentru că l-am considerat că e mai corect, mai just. Foarte mulți în politică își imaginează că, dacă se pun bine cu șeful, au șansa să facă o carieră mai rapidă, să ajungă mai repede în funcție.

Eu am înțeles foarte repede că nu există decât o singură sursă de legitimitate în politică, atât în interiorul unei formațiuni politice, cât și în acțiunea politică, în competiție cu celelalte partide, și anume sursa de legitimitate politică este încrederea oamenilor, a bazei, a societății, a oamenilor care votează.

Și tot ce am făcut de-a lungul carierei mele a fost mai degrabă să îi reprezint pe oameni, să câștig încrederea oamenilor de la bază, de la firul ierbii, decât să mă pun bine cu șefii.

Toată cariera mea este o dovadă a faptului că nu m-am avut deloc bine cu șefii. Nu m-am avut bine nici cu Stolojan. Chiar l-am contracandidat. Și mi s-a părut anormal ca Stolojan, care fusese premierul lui Iliescu să ajungă președintele Partidului Național Liberal. Și am luptat împotriva acestei idei în care am considerat că PNL trebuie să fie condus de un liberal, nu de un om care practic a fost premierul de incendiu, de tranziție al adversarului nostru politic de bază, Ion Iliescu.

N-am fost în relații foarte bune nici cu Tăriceanu și de multe ori a trebuit să intru în competițiile interne ale partidului împotriva voinței și cooperativelor construite în jurul lui Tăriceanu. Antonescu a făcut un congres special ca să scape de mine din funcția de prim-vicepreședinte pentru că eu aveam propriile mele păreri și idei. Vă dau un singur exemplu. Eu am fost singurul din conducerea PNL care nu a fost de acord cu sprijinirea lui Geoană în turul 2, în 2009.

Sunt chestiuni care țin de istoria mea și pe care oamenii trebuie să le știe. Eu am ales de fiecare dată drumul mai greu. Și de multe ori am fost îmbrâncit pe scări pentru că nu am acceptat lucruri care sunt împotriva firii, care nu sunt conforme cu ideile, cu valorile democratice, liberale, de-a lungul timpului. Inclusiv ce s-a întâmplat la congresul din septembrie 2021, în care Iohannis a intrat cu tancul și cu toate instituțiile pe care le coordona ca să-l impună pe Cîțu președinte împotriva voinței bazei partidului, ca să poată să facă combinația de astăzi, în care să transforme PNL în vasal al PSD.

Noi am făcut campanie în care am spus: „PSD este cancerul politic al României, care a ținut România pe loc și care a împiedicat dezvoltarea României. PSD este rău absolut. Eliberăm România de PSD. Doar PNL poate să bată PSD. Votați PNL, scăpați de PSD.” Eu vă spun toate mesajele pe care le-am dat în campanie.

Nu puteam ca liberal și ca președinte al Partidului Național Liberal să câștig încrederea și votul românilor. Evident, care simpatizează cu ideile și valorile liberale. Și după aceea, peste niciun an de zile, să zic că PSD-ul e bun. Că e foarte bun de partener de coaliție. Adică după ce i-am mințit cu nerușinare, nu eu, alții, eu am preferat să rămân loial celor care au avut încredere în noi. Am fost împotriva alianței cu PSD și am plecat din PNL pentru că eu nu puteam să devin sluga PSD și mai ales să trădez oamenii care ne-au acordat încrederea la vot în 2020.

Ana Maria Păcuraru: Apropo de alianțe, domnule Orban, v-ați anunțat candidatura la prezidențiale alături de PMP. Cum justificați această alianță cu un partid care a fost condus de Traian Băsescu, un inamic politic, un fost inamic politic?

Ludovic Orban: A fost un adversar, un competitor. O perioadă am fost aliați, o perioadă am fost pe poziții diferite. Chiar pe poziții antinomice.

Pot fi spuse multe lucruri despre Traian Băsescu, dar Traian Băsescu a fost un luptător împotriva PSD. A reușit să bată PSD. Ceea ce ne aseamănă pe noi doi este că niciodată n-am abdicat de la lupta împotriva avatarului post-comunist, indiferent cum s-a numit el, FDSN, PDSR, PSD, și mai ales că atât Traian Băsescu, cât și eu, într-o măsură, recunosc că un pic mai mică, le-am administrat bătăii PSD-iștilor și am fost singurii lideri de dreapta care au avut capacitatea să bată PSD.

Ana Maria Păcuraru: Credeți că Traian Băsescu vă va sprijini în campania electorală?

Ludovic Orban: Este decizia domniei sale, sigur că aș fi onorat dacă ar susține candidatura mea, dar este decizia domniei sale și, dacă va avea ceva de spus cu privire la candidatura mea, sunt convins că va spune.

Emisiunea TU DECIZI! poate fi urmărită integral aici: