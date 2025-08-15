Președintele american Donald Trump a vorbit vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin, înaintea summitului SUA–Rusia din Alaska, a anunțat agenția oficială belarusă Belta.

Agenția a transmis pe Telegram că cei doi au avut o conversație telefonică, iar Trump a confirmat ulterior discuția printr-o postare pe rețelele sociale. Liderul american a precizat că intenționează să se întâlnească cu Lukașenko „în viitor”.

Trump a spus că au discutat mai multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Declarația a fost făcută în timp ce acesta se afla la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre Anchorage.

Potrivit președintelui american, scopul convorbirii a fost să îi mulțumească lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 prizonieri și să îi solicite eliberarea altor 1.300.

Sursa: Newsinn