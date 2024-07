Costel Cășuneanu a fost cel mai rapid în Raliul Sinaia, competiție care a avut loc în acest weekend, în stațiunea montană. Învingătorul a împărțit podiumul cu Mihai Leu, scrie realitateasportiva.net

Trofeul Sinaia a contat și pentru etapa a patra din Trofeul National Masters de viteză în coastă. La start s-au aflat 38 de piloți. Sâmbătă au avut loc manșele de antrenamente cronometrate, iar duminică s-au desfășurat cele de concurs.

„Final de cursă la Sinaia. Așa cum am preconizat, au fost multe schimbări, mai ales de vreme. Am stabilit recordul traseului la turisme, cu 1:33,514, am terminat al doilea la turisme și primul la grupă.

Cel mai mult m-am bucurat să împart podiumul cu Mihai Leu, pe care îl felicit pentru revenire. A fost un weekend distractiv, iar faptul că am avut și rezultate ne motivează să mergem mai departe.

Vă mulțumesc tuturor pentru încredere, echipei tehnice conduse de Puiu Rusu și nu în ultimul rând partenerilor mei Impuls Leasing și Artera Blue pentru susținere”, a transmis Costel Cășuneanu pe facebook.