În 2025, doar puțin peste 30.200 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, potrivit datelor Ministerului Educației – cel mai mic număr din ultimele două decenii. Aproximativ 18.200 provin din promoția curentă, iar restul de 12.000 din generațiile anterioare. Specialiștii pun scăderea pe seama lipsei de interes pentru continuarea studiilor și a dorinței tinerilor de a intra direct pe piața muncii.

Unii absolvenți recunosc că nu s-au pregătit intens. Un tânăr spune că a învățat doar o lună, iar altul, frizer de doi ani, a folosit piesele rapperului Psihotrop pentru a reține subiecte de literatură română. Acesta are nevoie de diplomă pentru a deveni trainer și a preda meseria.

Pentru alți candidați, obiectivul este să plece la muncă în străinătate. „Plec în Italia. Nu mi-am găsit încă de muncă, dar mă descurc”, a declarat un absolvent pentru presa centrală.

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului a început pe 11 august cu proba la Limba și literatura română. Marți s-a susținut proba obligatorie a profilului, miercuri urmează proba la alegere, iar joi este programată ultima probă, la Limba maternă.

