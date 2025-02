Elveția rămâne cea mai bine plătită piață IT din Europa, urmată de Regatul Unit și Germania, dar și piețele emergente precum Polonia și România devin mai competitive, reducând decalajul față de Europa de Vest, arată o analiză de specialitate.

În România, Clujul are cele mai mari salarii medii în IT, acestea fiind chiar și peste cele din București, conform raportului European Transparent IT Job Market pentru 2024, care urmărește și piața locală, prin devjob.ro, portal de locuri de muncă în domeniu. Menționăm însă că piața IT trece printr-o perioadă turbulentă, cu o serie de anunțuri de restructurări și concedieri atât pe parcursul anului trecut, cât și la începutul acestui an. Mai mult, în 2025 sectorul a rămas și fără facilități fiscale și se anunță posibile scăderi de salarii în perioada următoare.

Autorii raportului citat spun că statisticile salariale se bazează pe peste 18 000 de anunțuri de locuri de muncă din diferite țări, fiecare conținând intervale salariale furnizate direct de companiile angajatoare. Cifrele reprezintă salariile anuale brute pentru toate țările, cu excepția României, unde reflectă salariile nete lunare, și exclud opțiunile pe acțiuni sau bonusurile suplimentare.

Conform acestui raport, salariul mediu net lunar pentru un post IT în România a fost anul trecut de 13.600 de lei, cu o mediană de 12.500 de lei. Media este calculată prin însumarea tuturor salariilor și împărțirea la numărul total, în timp ce mediana reflectă câștigurile tipice – indicând faptul că 50% dintre dezvoltatori câștigă mai mult de 12.500 de lei și 50% câștigă mai puțin. Discrepanțele dintre medie și mediană se datorează adesea câtorva valori aberante ridicate, făcând din mediană o comparație mai fiabilă. Salariile pot varia foarte mult în funcție de oraș, tehnologie și limbaj de programare, notează raportul.

Datele din această analiză arată că Elveția rămâne cea mai bine plătită piață IT din Europa, urmată de Regatul Unit și Germania. Polonia a înregistrat o creștere semnificativă, concurând acum îndeaproape cu Germania. “Țările de Jos și România continuă să ofere oportunități importante pentru persoanele cu venituri mari. Piețele emergente precum Polonia și România devin mai competitive, reducând decalajul față de Europa de Vest”, arată raportul.

Clasamentul care îi urmărește pe cei mai bine plătiți angajați (top 10% salarii) arată că România este peste țări ca Olanda, Polonia și chiar Germania:

