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Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Personalul, evacuat - SURSE
Alertă cu bombă în Portul Constanța
Publicat29 iul. 2026, 12:38
Sursărealitatea.net
Alertă cu bombă miercuri dimineață în Portul Constanța. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, personalul ar fi fost evacuat.
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