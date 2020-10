Cristian Rizea continuă dezvăluirile la Realitatea PLUS. Fostul deputat a vorbit de o afacere de 290 de milioane de euro, afacere care s-a negociat chiar la botezul fiului său.

Anca Alexandrescu: Vreau sa citesc cateva nume de pe lista pe care mi-ai dat-o: primar Rares Mănescu, Dragoș Grigoriu, domnul Nicolae Dumitru, domnul Dorin Cocoș, domnul Răzvan Petrovici, domnul Radu Budeanu, domnul Puiu Popoviciu, domnul Nicolae Bănicioiu, Vlad Stoica, Sebastian Ghiță, George Maior, Tinu Șebeșanu, Andrei Hrebenciuc, domnul Mihai David, Dinu Pescariu. Lista continuă, e lungă, peste 100.

Cristian Rizea și Anca Alexandrescu: Ovidiu Tender, Ovidiu Semenescu, Ilie Năstase, Adrian Năstase și Dan Andronic a fost.

AA: Iata acesti oameni au venit la botezul fiului tau. De ce au vrut sa stea la masa cu tine daca acum vin si spun ca nu e adevarat ce spui, ca sunt inventii, ca esti omul nu stiu cui? Atunci iti cautau prietenia, botezul a fost in 2013, da?

CR: 2 noiembrie, 2013, restaurantul Hotelului Ramada.

AA: Erai un personaj important al high life-ului bucurestean atat economic cat si politic de vreme ce toti s-au inghesuit sa fie la petrecerea ta?

CR: Nu l-ai nominalizat pe domnul Ion Tiriac, cel mai bogat roman. Domnul Ilie Nastase, oamenii din fotbal Borcea, Dumitru Dragomir.

AA: De ce veneau la tine, daca tu nu aveai nimic si nu reprezentai nimic, niciun fel de importanta cum zic acum?

CR: Romanii care ne privesc sunt mult mai inteligenti, ii las pe ei sa raspunda la aceasta intrebare. Ei stiu raspunsul la aceasta intrebare. Nu vreau eu sa-l dau pentru ca nu vreau sa fiu considerat lipsit de modestie, avand un anumit interes. Cand vor vedea personalitatile. Cred eu ca a venit jumatate din produsul intern brut al Romaniei. Firma Straco, domnul Horpos, multi, multi. Insa, ce nu stiu romanii, ca ai vorbit de botezul meu, lucru pe care il devoalez cu subiect si predicat… La botezul meu, in spatele acestei petreceri, s-a parafat o mare afacere, dragi romani. Afacerea de 290 de milioane de euro. Da, da, ati auzit bine. Afacere girata, intermediata de Dragos Dobrescu si Sebastian Ghita, afacere facuta si parafata la Ministerul Transporturilor. Doamna Ramona Mănescu a venit la acea petrecere a mea cu sotul Rareș Mănescu. Si Dragoș Dobrescu e și nașul copiilor familiei Mănescu. La acea petrecere eu nu-l mai invitasem pe actionarul principal al firmei Straco, domnul Adi Horpos care a fost la Barcelona. A platit Tony Blair. Eu nu-l mai invitasem, de ce? Am povestit in episodul cu Vlad Stoica. In 2012, cand Ponta a ajuns la Palatul Victoria , domnul Horpos a venit la mine in baza prieteniei pe care o aveam, deja Tony Blair, Ponta, Barcelona, Banicioiu. Eu l-am adus in preajma celor doi. Ne-am intalnit la el acasa, mi-a explicat afacerea, era vorba despre un consortiu din care facea parte firma Straco, pentru a pune mana pe aceasta lucrare cu bani europeni pentru refacerea unei cai ferate, restructurare, o lucrare, va dati seama.

El mi-a spus „ajuta-ma sa obtin acel contract, du-ma la Ponta!”. I-am aranjat intalnirea, l-am chemat pe Vlad Stoica. In primele zile, cand Victor Ponta era instalat la Palatul Victoria, dupa motiunea de cenzura prin care a cazut guvernul Ungureanu. Ne-am intalnit la terasa French Bakery, pe o terasa pe strada Paris. Vlad Stoica a venit pe jos, eu , Banicioiu si cu Horpos eram acolo.

Am stat acolo, i-am aratat, i-am explicat lui Vlad. Vlad Stoica era seful cancelariei premierului, cel care a fost numit acum 5 zile la ANCOM, cu toate ca am devoalat afacerea asta din care si-a tras milioane de euro. El mi-a zis ”gata, Cristi, o rezolvam”. Ministrul Tansporturilor era Ovidiu Silaghi. Eu aveam o relatie apropiata cu acest Horpos. Ca sa vedeti legatura cu botezul, de ce nu l-am invitat. Eram in 2012. Ne-am dus, am discutat in continuare, am tinut legatura. Horpos spusese ”bai Cristi, merg cu tine ca m-a luat Hrebenciuc cu niste generali vechi din sistem. Mi-au propus sa ma duca la Ponta, dar mi-au cerut comision mai mare si eu stiu ca tu si Banicioiu o rezolvam mai bine”. Ies eu mai bine ca trebuie sa impart la multa lume.

AA: Deci se negocia spaga in oras?

CR: Hrebenciuc ii impusese sa intre, era un consortiu cu FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, n.n.), o firma spaniola. Toate firmele astea mari, toti au in spate, nu au venit intamplator in Bucuresti sa faca afaceri. I-au omorat pe romani, i-au mai tinut viata pe astia care au mai acceptat compromisuri si sa intre in asocieri cu ei, gen Straco, iar in rest au omorat firmele romanesti. Ca sa ia ei bani europeni, va dati seama 300 de milioane nu sunt de la bugetul statului. Sunt bani europeni. Si mi-a explicat de ce merge cu mine si nu cu Hrebenciuc. Aia cereau si banii inainte.

Am discutat zilele urmatoare, si ce imi spune prietenul meu Horpos: ne intalnim. In toamna au fost alegeri si a urmat un nou govern USL. Mi-a zis ”ce fac Cristi, ca s-a schimbat acum, a venit Fenechiu, i-am dat lui Silaghi, ne-am vazut , mi-a zis sa vin la Malaga”.

AA: Daduse spaga si problema nu i se rezolvase si isi facea probleme?

CR: Exact, dupa ce Vlad Stoica ii luase un avans… Sebastian Ghita era acolo dupa ce a pus Ponta piciorul in Palatul Victoria. Ghita era nelipsit, venea cu borseta lui neagra, il vedeti in toate pozele. El era acolo cu borseta ca sa controleze tot. Deja baietii astia il tapasera de bani pe Horpos, era saracul, ”imi cer astia”.

Silaghi era speriat si l-a sunat pe asta sa vina tocmai la Malaga, la Marbella, intr-o statiune de lux si baietii astia s-au intalnit, i-a dat banii si asta m-a chemat la el in Cotroceni unde are vila. Si vine Fenechiu – uns cu toate alifiile, stie regula jocului, comisionul, i-a luat pe baietii astia ca se faceau tot fel de contestatii. Li se atribuise, dar erau contestatari. A intrat in combinatie si avocatul Boștină. Unde e vorba de bani intră și el. Relu Fenechiu a venit, stia regula jocului, era profesionist. Boștină era și el in tot si in toate. Avocatul infractorilor e Doru Bostina. Mai era bagat si Dragos Nedelcu cu Bostina.

Trebuie să iei un avocat langa tine, avocatii astia fac un contract de asistenta juridica, de consultanta, si trimis cel mai bun la asa ceva, iar aici Doru Bostina era si el bagat. Baietii astia de pe locul 2, 3 faceau contestatii. Dureaza. Nu poti sa iei avansuri, nu poti sa te apuci de lucrare .Se faceau presiuni, ba austriecii, ba era o alta firma. Le-am scris pe toate in volumul doi. Fenechiu i-a luat pe toti si i-a tapat de bani. Relu Fenechiu e baron, dar stie regula jocului. Moisescu era si el la mijloc. E colegul lor de partid, protectorul lor. Am facut deal-ul – ”domnule, iti dam 4 milioane”. A cerut omul, problema e ca a cerut spaga inainte, asta e problema la Relu Fenechiu ca sa le aprobe. Ministerul era dat in judecata. Nu era simplu asa. Spun tot – lucrarea, data de atribuire si Relu Fenechiu a luat banii. Asta cu Straco era disperat, luase finantari. Atunci a fost si momentul in care mi-a spus si cu clubul, se blocase financiar, nu mai avea suflu, o ditamai compania de asfaltari, Ghita ii lua banii, il mintea, ”hai ca iti dam maine, a vorbit Victor, e totul stabilit, cu Relu, e totul stabilit. Era guvernul USL. Pe partea aia Dobrescu, ”hai ca am rezolvat cu Crin”. Era totul stabilit.

AA: Dadea in doua parti, dar era cu problema nerezolvata. Bineinteles.

CR: Era aici bagat si Dragos Nedelcu cu Bostina, ei au fost toti la mine la botez. Si eu nu stiam ca ei parafeaza pe treaba asta. Pe Relu Fenechiu l-au luat intre timp pe dosarul Transformatorul. Asta Horpos vine la mine si ii zic -”ce faci mai , pe mine m-ai uitat? ” Ca nu ma ascund in fata romanilor. Eu l-am dus la masa cu toti si pe mine ma lasase ultimul. Pai zic ”ce faci prietene? ” ”Domnule, stai ca mi-au cerut astia, m-am dus”. Dezvalui in volumul doi ce intalnire a avut cu Sebastian Ghita si cu Victor Ponta la Hotel de Russie , de ii place lui Victoras si Dacianei, acolo in capitala Italiei, la Roma. Eee. Mi-a povestit, asta ca era amarat, imi dadea in primire pe toata lumea, domnul Horpos. Si Ghita ce facea? L-a bagat si pe nașul lui, i-a botezat copilul. Besciu i-a botezat un copil lui Ghiță și l-a băgat pe CDan Beșciu, l-a impus partener lu Horpos ca sa ia lucrarea să mănânce și ei de acolo separat. Adica trageau in toate partile.

AA: Adica Ghita se reprofilase de la zona la zona IT la zona de asfaltari?

CR: Asta e modalitatea lui de a lua banii, la nivelul asta, Anca, el nu putea sa dea spăgile așa. Se faceau contracte fictive , exista un avocat băgat in față pentru spăgile ministeriale, mergeau pana la câteva milioane. Se dadea consultanta fictiva, care nu se facea, dupa aia cum să iei tu Ghiță 20, 30 de milioane? Il bagi pe Besciu. Zici ca ti-a turnat beton, ti-a turnat asphalt. Ala nu facea nimic, ii facea facturile, platea la stat TVA sau impozitul pe profit si profitul direct in buzunare la Mykonos, pe mese. Asta e reteta si asta era disperat. Nici n-am pus mana pe bani si astia trag de mine in toate partile.

Si pe mine m-ai uitat, eu care te-am dus peste tot, nici nu l-am mai invitat. Asta a fost motivul (la botez).

AA: Si totusi a venit la botez la invitatia lui Dragos Dobrescu?

CR: Exact. Eu am avut bun simt, nu i-am cerut inainte ca golanii astia vreun ban. Cand e sa fie, normal, sa nu uiti cine te-a ajutat, Trafic de influenta, puteti sa-i spuneti cum vreti, ma autodenunt.

AA: Cam care erau sumele care se pretindeau pentru astfel de contracte?

CR: Pai ti-am spus – daca Fenechiu a luat 4 milioane la combinatia asta, de euro. Despre ce vorbim? Astia lucrau cu euro, nu se incurcau cu lei ca romanasii.

Pai baietii astia se gandesc ca noi maine sa mergem sa luam o faina, un zahar, ulei. N-au nicio treaba. Isi trimit soferii. Ei nu vorbesc decat in euro. Nu cunosc notiunea de RON.

La un moment dat vine una dintre hostese la mine: ”e un domn la intrare si nu e pe lista”. Toni se ocupa, era sefulbodyguarzilor. Si cine era? Domnul Horpos. Asa foarte intrebator la mine: ”cum, domnule, nu m-ai invitat la botez, prietenul tau”? Si zic ”cum ma, acum te-ai gasit ca esti prieten”. Am acceptat. Mi-a bagat un plic cu 2000 de euro. Singur a venit. Sa-si spele pacatele.

Eu nestiind niciun moment, va dati seama ce au facut ei, au profitat de acest eveniment. Sa vedeti ce diabolici sunt ei si Ghita. I-au pus pe toti acolo, intr-o zona unde se fuma pe un hol, erau niste mese, unde serveau bautura. Baietii astia s-au retras si au batut palma. Dobrescu de fapt ce aranjase? A chemat-o pe Ramona Manescu, care era noul ministru al Transporturilor, investit de Ponta si a pus-o la masa direct cu beneficiarul contractului. Ati inteles. Pe fata. In vazul tuturor. Si acolo s-a parafat combinatia si s-a inchis contractul inceput cu doi ani in urma.

AA: Trebuie sa verificam cand s-au inchis contractele efectiv. Daca coincid datele cu data botezului tau, ca ar fi o proba.

CR: Daca eu va zic. Poate verifica orice roman pe net. Puteti cere documente la Ministerul Transporturilor. Eu le am. Si baietii astia au parafat deal-ul. Si au tras banii de acolo care prin conturi. La sumele astea nu poti decat bagand o firma la inaintare, tragandu-ti banii acolo, ai prestat o lucrare la acea mare combinatie. Cine le verifica lucrarile? Ramona Mănescu? Sau trimitea Ramona Mănescu corpul de control să verifice? Daca e pus acolo. Cum l-au luat astia pe Dragnea cand a asfaltat in Teleorman. Astia au avut de reabilitat cale ferata in lucrarea respectiva.

La botez asta s-a parafat. Si s-a mai parafat o mica afacere. In comparatie cu asta de 290 de milioane de euro. Repet…

AA: Despre ce proiect de infrastructura e vorba?

CR: Pentru infrastructura feroviara. O lucrare pe Vintu de Jos, e toata exemplificata la mine in volum. Cand a inceput nebunia cu Kovesi, jumatate din ei au fost arestati sau au avut probleme penale.

AA: Pe lista am vazut ca erau nu numai oamenii momentulului cu averi de sute milioane de euro, dar si politicieni. Eu ma intrebam saptamana trecuta ”oare acesti oameni au influentat viata politica din Romania prin faptul ca au stat la masa cu acesti politicieni”. Pe unii chiar i-au finantat, asa cum s-a dovedit in cadrul unora ca s-a intamplat. Au influentat viata romanilor, e clar. Cum s-au intamplat lucrurile? Cum influentau ei decizia politica?

Sa luam punctual exact relatia din acea perioada. Era guvernul USL condus de Ponta, Sebastian Ghita era seful lui direct. Ghita era si este, prin prisma a ceea ce detine, seful lui Victor Ponta. El controla tot. Voiai sa faci o afacere, trebuia sa te duci la el. Eu m-am dus, ma autodenunt, m-am dus la el, nu am facut nimic, deși am vrut, recunosc. Tocmai luase Ministerul Agriculturii, avea acolo un mare program de IT, lucrare de IT, un contract si imi zisese un coleg cu o firma, saracul a fost si arestat, il vedeti la mine la botez, a venit si zice –”sa vorbim cu Sebi ca fara el nu se face nimic”. M-am intalnit cu el la Marriot, l-am luat si pe prietenul meu sociabil, corect, ii duceam de mana ii puneam in fata celuilalt personaj cu putere de decizie. Ca ala voia sa discute acolo spaga in fata mea, bine, sau nu imi zicea.

Eu voiam sa fiu corect si poate din cauza asta am gresit. Si ce au zis—bai, asta e fraier , lasa-l ca ne-a facut legaturile, nu-i mai dam nimic.

Si acel contract de la Ministerul Agriculturii a fost dat lui SIVECO. Domnul Ghita nu a vrut si el sa dea si el o bucatica din alea sase millioane, nu a vrut, ca el e lacom. Si i-a luat Irinei Socol o taxa de protectie pe modelul UTI – Urdareanu pe modelul de la casa de sanatate, pe aceeasi schema, facturi prin care Anastasescu si Badiu al lui Ghita faceau aceste combinatii – emiteau facturi pe doua firme, catre firma care a castigat. Aia le plateau, ca asigurase niste servicii, niste softuri. Aici e cel mai usor de furat. Nu are nimeni cine sa verifice, nu avem noi procurori care sa dovedeasca ca acea facture e fictiva . E foarte greu.