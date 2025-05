Dezvăluiri explozive! George Simion a povestit cum Gigi Becali a dat de gol acțiunile orchestrate din umbră de sistem pe parcursul ultimelor luni. Mai exact, liderul suveraniștilor a dezvăluit cum afaceristul a recunoscut că Georgescu era monitorizat de sistem. Mai mult, Becali ar fi afirmat că Nicușor Dan nu își va duce mandatul la final și va fi suspendat în cel mult doi ani.

Anca Alexandrescu: Am si eu sursele mele si vreau sa va intreb este adevarat ca in cursul discutiei a spus ca intr-un an jumate, doi a spus ca Nicusor Dan va fi suspendat?

George Simion: Da.

Anca Alexandrescu: Da de unde stie domnul Becali?

George Simion: Nu stiu. Nu stiu care e planul.

Anca Alexandrescu: Nu vi se pare totusi ca este un plan pus la cale de mai multa vreme?

George Simion: Domnu Becali, cand incerca sa ma determine pe mine sa renunt la domnul Georgescu, ca in ultimele trei saptamani se dadea mare prieten si-mi spunea <<Vezi ca o sa fie Calin al tau la restaurantul nu stiu care. Du-te acolo daca vrei sa-l gasesti>> Ce nevoie aveam eu?

Anca Alexandrescu: Da de unde stia domnul Becali ce face domnul Georgescu?

George Simion: Nu stiu. Ma trimitea la un restaurant la ora 15.

Anca Alexandrescu: Deci sa inteleg ca domnul Georgescu era monitorizat si domnul Becali avea acces?

George Simion: Nici asta nu stiu. Eu va redau cu exactitate tot ce s-a intamplat in relatia asta, pentru ca nu vreau sa fiu susceptibil nici macar o secunda.

Sursa: Realitatea din AUR