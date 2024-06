Silvestru Șoșoacă a mers astăzi să dea cu subsemnatul la controlul judiciar. Acesta este suspect în dosarul în care este acuzat că și-a depus candidatura cu semnături false! Apărarea acuză că totul ar fi la comanda statului paralel, ca să scape de AUR din alegeri.

Silvestru Şoşoacă a declarat că „tot spectrul naţionalist s-a unit pur şi simplu” pentru a-l ajuta. „Toate partidele şi toate ONG-urile, după ce am încercat să-mi fac un partid al meu, cu care să lupt bine de tot şi am fost oprit din cauza unei sesizări făcute de Diana, soţia mea, că ea e Şoşoacă şi e prejudiciată de faptul că eu pot să intru cu numele meu. Au fost mai multe partide, unele neparlamentare, de fapt, cele mai multe neparlamentare, şi ONG-uri”, a declarat Silvestru Şoşoacă.

„Eu am avut o doamnă avocat, deci eu am fost reprezentat de avocat acolo, prin procură, şi ea, avocata mea, trebuia să verifice tot. Nu am avut nici cea mai vagă idee că erau false”, a mai declarat Silvestru Şoşoacă.

Silvestru Şoşoacă a fost plasat, miercuri, sub control judiciar de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de uz de fals şi fals în declaraţii.

„În cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2024, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, faţă de un suspect, candidat la alegerile pentru Parlamentul European, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de infracţiunilor de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, şi fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal”, a transmis Parchetul General.