Diseară, echipa de fotbal a României se pregătește să întâlnească Olanda într-un meci crucial din optimile Campionatului European de Fotbal, desfășurat în Germania. Partida se va desfășura la München și se anunță a fi una extrem de intensă, cu un număr mare de suporteri români prezenți în tribune.

Fanii României ar putea depăși recordul de prezență înregistrat la meciul cu Ucraina, când peste 32.000 de suporteri tricolori au fost prezenți pe același stadion. Antrenorul român Edi Iordănescu a recunoscut că Olanda este favorită, însă a îndemnat jucătorii săi să se autodepășească.

„Când joci cu istoria în faţă e clar că e un meci în care îţi doreşti foarte mult şi pentru care eşti pregătit să pui tot ce ai mai bun în joc. Nu există un meci uşor de pregătit, nici măcar un meci amical, cu atât mai mult un meci care te poate duce în sferturile de finală. Nu va fi uşor, va fi extrem de greu. Noi tot ce am construit până acum am construit cu realism şi cu realism vă spun că, da, Olanda mâine este favorită. Are în favoarea ei palmaresul, experienţa, jucători cu o valoare deosebită, cu o cotă de piaţă de aproape un miliard (de euro). Sunt lucruri pe care le ştiţi, are experienţă la turneele finale, dar noi avem setul nostru de atuuri. Am consolidat un grup bun din toate punctele de vedere şi sportiv şi uman, şi, nu în ultimul rând, avem în spate o ţară care respiră în acelaşi timp cu echipa, şi asta ne motivează”, a declarat Iordănescu.

„Am pregătit şi loviturile de la 11 metri, este un meci eliminatoriu şi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Şi la deciziile pe care le vom lua de pe margine trebuie să fim foarte atenţi, pentru că trebuie să ai soluţii, să acţionezi, să reacţionezi în funcţie şi de situaţie, de context, de direcţia în care o va lua jocul. Dar pentru noi e foarte important să fim solizi în joc, disciplinaţi, organizaţi, să intrăm cu hotărâre totală. Suntem hotărâţi să dăm tot pentru a lua tot. Ne dorim o calificare foarte mult, ne dorim o calificare enorm”, a mai spus Edward Iordănescu.

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

Meciul se va disputa pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00.

Sursa: Newsinn