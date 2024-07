Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit, joi seara, la un post TV, despre riscul de blackout în România, în contextul în care ANM a emis Cod roșu de caniculă pentru mai mult de jumătate din țară, iar meteorologii anunță temperaturi uriașe în acest weekend. „Nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, dar din cauza acestor fenomene meteo, că vorbim de un val de caniculă, că vorbim de furtuni, că vorbim de vijelii, s-a întâmplat în finalul anului trecut, ne putem aștepta la avarii ale sistemelor de transport și mai ales distribuție a energiei electrice. Asta înseamnă că pot apărea, punctual, local, anumite probleme și să existe gospodării care rămân fără energie electrică pentru o perioadă cât mai scurtă de timp. Într-o asemenea eventualitate, operatorul de distribuție intervine în teren și rezolvă problema.”, a precizat Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei a vorbit și despre riscul unor avarii apărute din cauza consumului masiv de energie electrică. „Pe de o parte, la nivel național, noi trebuie să ne asigurăm că avem suficientă producție, plus eventuale importuri, dacă nu facem față, să acoperim consumul. Pentru că în sistemul energetic există acest parametru de aur, frecvența, 50 de herți. Atunci când producția nu bate cu acest consum există riscul unui blackout. În România s-a întâmplat o singură dată, în 1977. Nu cred că exită un risc de blackout în România acum. Și noi suntem pregătiți să suplimentăm producția, în mod special cu producția hidro. Fiind foarte cald, pe de o parte crește consumul, pe de altă parte, în zona de producție, în general nu bate vântul, deci suntem văduviți de vreo o mie de megawați din centrale eoliene și de asemenea a fost și este secetă. Două treimi din producția hidro a României este pe fir de apă. Neexistând un debit suficient. Noi rămânem practic cu ce avem în lacurile de acumulare, care sunt la un nivel corect, 80 și ceva la 100. Noi păstrăm prudent acest nivel, pentru că se pare că ne așteaptă o lună august, de asemenea fierbinte și este cel mai secetos an din ultimii 10 ani de zile. Deci, în acest context, important este echilibrul sistemului macro și acolo am spus, suntem pregătiți.

La nivel local, când apare o pană de curent, o avarie, operatorul de distribuție intervine și nu sunt timpi de așteptare foarte mari, pentru că vorbim probabil de ore, nu de zile, în condiții de iarnă, să facă o parală cu ce s-a întâmplat anul trecut. Într-adevăr, a durat o zi, două, poate chiar trei, în cazuri excepționale, pentru că se ajungea foarte greu la liniile de joasă sau de medie tensiune, sau chiar de înaltă tensiune și condițiile de acces, deci erau foarte grele. Nu este cazul acum. Vorbim doar de evenimente punctuale unde, din cauza caniculei, aceste linii pot să interfereze cu vegetație sau cu alte elemente din mediu și să creeze probleme. Noi avem un comitet pentru situații de urgență și îl vom întruni cel mai probabil duminică. Iată, vă dau și o știre în premieră. Și vă mai spun un lucru: noi nu putem suplini acum, oricât ne-am strădui, lipsa investițiilor în sistemul energetic de decenii. Deci, în România, centrale noi nu s-au pus în funcțiune, cu excepția unui val de regenerabile până în 2012-2015, pe care ni-l amintim cu toții. Între timp, vă asigur, suntem pe baricade. Ne vom reuni în comitetul pentru aceste situații speciale și vom ține la curent pe toți românii.”, a completat Sebastian Burduja.