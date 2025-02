Presedintele interimar Ilie Bolojan a transmis joi primul mesaj de la Palatul Cotroceni.

Mesajul integral:

„Dragi romani,

Va adresez acest prim mesaj, pe deplin constient de momentul extrem de important in care se afla Romania. Imi asum cu demnitate aceasta functie, cu toata responsabilitatea fata de romani si fata de viitorul nostru, al tuturor.

De ieri pana astazi am purtat discutii cu responsabilii si m-am familiarizat cu problemele si nevoile stringente din domeniile Apararii, Afacerilor Externe si Securitatii Nationale. Aceste aspecte necesita solutii adecvate si trebuie abordate cu seriozitate si echilibru.

De-a lungul intregii mele activitati publice, am fost ghidat de convingerea ferma ca institutiile trebuie sa lucreze pentru oameni. Chiar daca mandatul meu este unul limitat si bine definit de Constitutie, va garantez ca acest principiu va ramane valabil. Voi exercita aceasta pozitie cu toata demnitatea si responsabilitatea, intelegand intru totul oportunitatile si limitele pe care le implica functia de Presedinte.

Prioritatile si obiectivele mandatului meu sunt clare:

In primul rand – asigurarea stabilitatii economice, sociale si politice a tarii. Nu avem timp de pierdut, iar riscul de a ne confrunta cu o criza majora este real. Tocmai de aceea, este nevoie de colaborarea intregii administratii publice centrale si locale, astfel incat sa existe o buna guvernare, iar cetatenii sa aiba incredere ca statul functioneaza pentru indeplinirea asteptarilor legitime pe care le au.

Vreau sa ii asigur pe toti romanii ca avem o tara sigura, stabila si puternic ancorata pe drumul sau european.

Un alt palier major este cel al politicii externe. Tara noastra va fi bine reprezentata pe plan extern, cu demnitate si seriozitate. Ceea ce va prima va fi interesul natiunii noastre, astfel incat fiecare cetatean sa simta ca este protejat si aparat.

Romania a demonstrat permanent aliatilor sai externi ca este un partener stabil si de incredere si este extrem de important sa continuam in aceeasi directie.

O tema importanta este si scrutinul prezidential care va urma. Transmit tuturor romanilor un mesaj fara echivoc. Vom avea alegeri corecte si transparente!

Votul este fundamentul democratiei si asigurarea unor alegeri care sa nu fie puse sub semnul intrebarii reprezinta un pas major pentru ca romanii sa-si recapete increderea in institutii. De aceea, voi face toate demersurile catre toti cei responsabili sa contribuie cu profesionalism si buna credinta la organizarea unor alegeri libere si corecte.

Aici, in fata dumneavoastra, a romanilor, va spun ca imi asum cu toata responsabilitatea pozitia de Presedinte interimar al Romaniei pentru a face tot ce tine de mine pentru ca fiecare cetatean sa simta ca poate sa aiba incredere in cei care ii reprezinta.

Pentru toti cei care suntem in serviciile publice, indiferent unde ne desfasuram activitatea, nu exista alternativa decat sa fim in slujba oamenilor si am asteptarea ca fiecare institutie si fiecare angajat sa lucreze pentru cetateni.

Scopul meu, in calitate de Presedinte interimar, este sa redau increderea in institutiile publice, iar la finalul acestei perioade sa va pot privi in ochi, stiind ca am lucrat in interesul dumneavoastra si convins de faptul ca am actionat cu integritate, demnitate si grija fata de romani.

Dumnezeu sa aiba in paza tara noastra si pe toti romanii, oriunde s-ar afla!”.

