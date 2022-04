La nouă luni de la lansare, proiectul LIVE(RO)2-SUD înseamnă implicarea a peste 150 de medici de familie din patru județe, a colectivului medical de specialitate gastroenterologie/hepatologie și medicină internă din 3 spitale de referință și peste 50.000 de persoane testate pentru depistarea infecției cu virusul hepatitic B sau C. În urma efectuarii testării au fost depistați pozitiv 1209 pacienți, rezultand o prevalență generală de 2.35% în randul persoanelor testate prin acest program.

Femeile au fost mai receptive la screening, din totalul persoanelor testate, 31.790 fiind femei și 19.634 bărbați. În funcție de gen, prevalența hepatitei B este mai mare în rândul bărbaților, respectiv 1.71% față de femei unde este 1.24%. În cazul hepatitei C, lucrurile stau diferit, prevalența în rândul femeilor este 1.17%, iar în cazul bărbaților este de 0.49%.

Prin programul de screening au fost depistate 730 persoane infectate cu virusul hepatitic B, 468 infectate cu virusul hepatitic C și 11 persoane care au coinfecție B plus C.

Din totalul persoanelor testate, 24.330 sunt în grupa de vârstă 25-54 de ani, 23.895 au peste 54 de ani și 3.199 au vârsta între 18 și 25 de ani. La grupa de vârstă 25-54 de ani remarcăm incidența de 1.84% la infecția cu virusul hepatitic B, mult mai mare față de incidența la virusul hepatitic C care este de 0.35%. În cazul persoanelor cu vârsta peste 54 de ani incidența pacienților pozitivi este 1.16% virusul hepatitic B și 1.59% la virusul hepatitic C. Vestea bună este că, în cazul pacienților din categoria de vârstă 18-25 de ani, prevalența este foarte scăzută, mai precis 0,1%. Astfel din cele 3.199 de persoane testate cu vârsta între 18-25 de ani, doar 8 au fost depistate pozitiv la infecția cu virusurile hepatitice B și C.

În contextul Zilei Mondiale a Sănătății facem încă o dată apel la testare pentru depistarea hepatitelor virale B și C!

“Hepatitele virale reprezintă una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică din România, atât prin prevalență, cât și prin consecințele pe termen lung: ciroza hepatică și complicațiile ei, insuficiența hepatică, cancerul hepatic și nevoia de transplant hepatic. Testarea salvează vieți. Depistate la timp, hepatitele virale, pot fi tratate cu rată de vindecare sau control susținut în 95-100% din cazuri”, a declarat prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie, managerul proiectului.

Pacienții depistați pozitiv, în urma efectuării testelor rapide în cabinetele de medicină de familie, beneficiază de investigații medicale, stadializare și indicație terapeutică într-unul dintre Centrele de Preventie înființate prin proiect în cadrul Institutului Clinic Fundeni, Spitalului Universitar de Urgență București și Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Din totalul celor 1.209 pacienți depistați pozitiv prin programul de testare, 706 au ajuns deja într-unul dintre Centrele de Prevenție.

În acest moment, programul de testare se derulează în județele Argeș, Dâmbovița, Dolj și Olt, testarea se face în cabinetele medicilor de familie afiliați, prin teste rapide omologate la nivel internațional. Rezultatele se obțin în 15 minute de la efectuarea testului. În luna mai programul de testare va fi lansat și în județele Prahova și Mehedinți.

Toate datele obținute în cadrul programului de testare sunt introduse în Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului Hepatitelor Virale care are deja în evidență datele a 98.633 de persoane, în urma derulării proiectelor LIVE(RO)2-SUD și LIVE(RO)2-EST.

Proiectul LIVE(RO) 2 SUD este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin proiectul LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C” se va realiza screeningul populational în două regiuni de dezvoltare, mai precis Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia. Programul de screening se va derula etapizat, pe perioada 2021-2023 în toate cele 12 județe aparținând celor 2 regiuni de dezvoltare: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.