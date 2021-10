Sindicaliştii din cadrul Gărzii de Mediu anunţă noi proteste fiind nemulţumiţi de faptul că în continuare sunt angajaţii cu cele mai mici salarii din acest domeniu.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național al Garzii de Mediu, prin nepunerea în aplicare a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1006/29.06.2021 prin care se elimina inechităţile salariale din cadrul GNM, sunt afectate grav nu numai interesele angajaților instituției, dar și activitatea acestora în îndeplinirea atribuțiilor de inspecție și control.

„Subliniem că deși are o răspundere uriașă în ceea ce privește protejarea mediului, Garda Nationala de Mediu a rămas instituția cu cei mai prost plătiți funcționari publici, în condițiile în care are responsabilitatea de a acționa non-stop împotriva poluării aerului, apei, solului, subsolului, împotriva importurilor ilegale de deșeuri si substante chimice, a mirosului, zgomotului, a celor care distrug pădurile, biodiversitatea, ariile protejate etc. Este inadmisibil ca în anul 2021 să existe comisari de mediu care primesc un salariu de 2660 lei pe lună, cu mult sub salariul mediu pe economie”, transmite sindicaliştii.

Aceştia mai spun că au demarat procedura legală pentru a intra în grevă.

„Din păcate, prin tergiversarea punerii in aplicare a Ordinului nr 1006/2021 se încalcă recomandările internaționale și se pune în pericol activitatea instituției. Având în vedere această situație, Sindicatul Național al Garzii de Mediu va acționa pe toate căile legale pentru a apăra interesele angajaților instituției și pentru satisfacerea condițiilor minimale, fără de care activitatea GNM nu se poate desfășura în condiții normale”, conchid sindicaliştii.