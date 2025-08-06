Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, i-a adus un omagiu fostului președinte Ion Iliescu, la o zi după moartea acestuia. Oficialul a subliniat rolul important pe care l-a avut Iliescu în sprijinirea independenței BNR și în dezvoltarea sistemului bancar într-o perioadă de tranziție dificilă pentru România.

„Ion Iliescu, primul Preşedinte ales al României post-decembriste, trecut acum în eternitate, a marcat decisiv orientarea politică a ţării spre Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană”, a transmis Mugur Isărescu, miercuri, într-un mesaj de condoleanțe.

Șeful BNR a subliniat că, pe parcursul mandatelor sale, Ion Iliescu a susținut în mod constant transformările necesare în plan economic, inclusiv consolidarea rolului Băncii Naționale. „Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român, în momente dintre cele mai grele, a sprijinit noul rol al Băncii Naţionale, independenţa ei şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă”, a precizat guvernatorul.

Mugur Isărescu a încheiat mesajul său exprimând condoleanțe familiei fostului președinte: „Pace veşnică, Domnule Preşedinte. Condoleanţe Doamnei Iliescu şi familiei”.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României de după 1989, a murit marți, la vârsta de 95 de ani. El se afla internat din 9 iunie la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București, fiind diagnosticat cu o formă gravă de cancer pulmonar.

