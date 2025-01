Astăzi are loc cea mai mare manifestație a începutului de an. În scurt timp, mii de români se vor prinde în hora unirii neamului românesc, alături de președintele ales, Călin Georgescu. , care a ajuns vineri, puțin înainte de ora 13.00, în Parcul Tineretului din Sectorul 4 al Capitalei. Este un gest de unitate, într-o zi de sărbătoare pentru români. Este și un semnal important pentru politicienii care ne conduc și care au dezbinat țara în momente-cheie.

Calin Georgescu a ajuns vineri in Parcul Tineretului din Capitala. Presedintele ales este insotit de sotia sa Cristela Georegescu. Mii de oameni l-au asteptat si l-au primit cu apaluze.

„Georgescu si poporul sunt viitorul”, „Turul 2 inapoi” si „Jos Iohannis”, sunt doar cateva dintre lozinicile scandate de romani.

De asemenea, oamenii au scandat si „Georgescu presedinte”.

Calin Georgescu urmeaza sa ajunga in centrul parcului, acolo unde va avea loc hora unirii neamului romanesc, dar si unde va depune o coroana de flori la statuia Eroilor Militari Romani cazuti la datorie.

UPDATE 11:00 – S-au strans in Parcul Tineretului oameni care au venit din Maramures, de la Bistrita, de la Vaslui, din Alba Iulia si Ramnicu Valcea, dar si din diaspora. Acestia spun ca au venit special pentru acest eveniment. Multi dintre ei sunt imbracati in costume traditionale romanesti.

„Am venit cu gandul de a fi uniti in cuget si simtiri, de a fi alaturi de dl. presedinte ales de noi, de dl. Calin Georgescu, si de a sustine aceasta zi si a scrie istorie, asa cum a scris poporul nostru acum 166 de ani”, a declarat o romanca cu lacrimi in glas.

Cat priveste nemultumirile pe care le are, aceasta a spus ca in Romania „s-a creat un sistem corupt, un sistem mafiot”, precizand ca „nu se mai poate trai in tara noastra”. „Tineretul a ales sa plece. (…) Noi ne dorim foarte mult ca tineretul si fratii nostri sa se intoarca acasa, sa traim in liniste si sa putem sa muncim in tara noastra si sa fim liberi”, a aratat femeia.