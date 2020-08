Liviu Dragnea face o nouă încercare de a scăpa de închisoare! Fostul lider al social-democraților așteaptă decizia definitivă din partea Instanței Supreme, joi, 20 august. Avocații săi spun că acesta s-ar afla ilegal în închisoare, pentru că a fost condamnat de un complet nespecializat de judecători în cauza sa. Fostul lider PSD este închis la penitenciarul Rahova de 15 luni, unde execută pedeapsa de 3 ani și 6 luni primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Posibila eliberare a sa, dacă va fi decisă de judecătorii Instanței Supreme, vine exact cu doar două zile înaintea Congresului PSD în care se alege o nouă conducere după condamnarea sa.

„Ne-am adresat Tribunalului București și ne-am plâns cu privire la faptul că domnul Dragnea e ținut într-o detenție nelegală, având în vedere că a fost judecat de un complet de 3 judecători de la Înalta Curte.

La fond, în iunie, a fost respinsă cererea noastră ca fiind neîntemeiată. Instanța fondului a spus că în situația în care decizia CCR nu a indicat o anumită conduită de urmat, aceasta nu poate să se pronunțe cu privire la detenție, ceea ce e complet nelegal”, a declarat Flavia Teodosiu, miercuri seară, la o televiziune de știri.

Liviu Dragnea consideră că stă la Penitenciarul Rahova „complet nevinovat”. Acesta a declarat, în iulie, în primul și singurul interviu difuzat de la intrarea sa la închisoare, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că niciodată nu va putea să-și spele ”acest păcat” în fața copiilor lui și a Irinei.

În cele 15 luni care au trecut de când a fost încarcerat, Liviu Dragnea a lucrat foarte mult în atelierul auto, la garajul penitenciarului Rahova, după cum mărturisea în interviul acordat la Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PSD susține că a fost condamnat de un complet nelegal, lucru mărturisit și în interviul acordat în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Sunt într-o situație acum în care eu, până la ora asta, am două condamnări de către două complete nelegale. Eu în situația asta sunt: la Referendum am fost condamnat pe acea mizerie politică de un complet declarat de Curtea Constituțională nelegal, iar aici am ajuns prin hotărârea unui complet nelegal declarat tot de Curtea Constituțională. Păi spunea prietenul meu că nu există statul paralel. Cum explicăm situația asta?!”, declara Liviu Dragnea în ultima parte a singurului interviu acordat după încarcerarea sa, la Realitatea PLUS, pe 2 iulie.

Liviu Dragnea a fost încarcerat în 27 mai 2019, la o zi după alegerile europarlamentre, la Penitenciarul Rahova, unde își execută condamnarea de trei ani și șase luni primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. El a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Sursa: Realitatea de Teleorman