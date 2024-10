Omul de afaceri Ion Țiriac se confruntă cu probleme de sănătate și este internat în spital din Viena.

Ion Țiriac trebuia să fie prezent la un eveniment în cursul zilei de miercuri, la care n-a reușit să ajungă din cauza unei afecțiuni medicale, scrie as.ro. Miliardarul român a ales să plece din țară pentru a se trata, internându-se la un spital din Viena.

Potrivit sursei citate, starea sa de sănătate nu este una gravă. În trecut, Ion Țiriac a mai fost internat mai multe zile într-o clinică din Germania, când a fost infectat cu Covid-19. „Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, declara, la acea vreme, Ion Țiriac.

Sursa: Realitatea de Arges