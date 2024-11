Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a spus, în cadrul unui discurs susţinut duminică, la Oradea, că România are nevoie de lideri care să lupte pentru cetăţeni.

”Sunt bucuros să mă aflu astăzi aici, pe pământ bihorean, în fața unor oameni care nu au nevoie de lecții de patriotism, și s-a văzut mai devreme că noi știm și versurile imnului național și n-avem nevoie de casetă. Știm ce înseamnă steag tricolor, știm ce înseamnă iubire de țară, știm ce înseamnă iubire de mamă, știm că un copil poate să se nască din relația dintre un bărbat și o femeie.

Pâmântul acesta a fost martorul unor pagini de istorie care ne fac să fim mândri că suntem români. De aici, din inima Crișanei, au pornit voci precum Emanoil Gojdu, Iosif Vulcan, Aurel Lazăr sau Vasile Goldiș, voci care au scris istoria României Mari. Ei au luptat pentru drepturile și libertățile noastre. Vă între, astăzi, unde este dreptatea pentru bihoreni și pentru români? Unde este libertatea adevărată? Credeți oare că Marcel știe cine a fost Emanoil Gojdu? Am văzut că engleză și franceză nu știe, știe măcar istorie? Sau la nivel de limbi străine, totul se rezumă la obediență față de Ursula și față de ambasadele străine?

Am zis și ieri la Arad că nu voi delege la niciun ambasador și nu iubesc nici Rusia, nici Germania, nici Austria, nici America, nici Israelul, eu iubesc doar poporul român! Și nu voi îngenunchia în fața nimănui! Niciodată decât în fața lui Dumnezeu! Iar toți ambasadorii străini sunt bineveniți în birourile noastre, să discutăm ca parteneri egali. Toți ambasadorii în afară de unul, ambasadorul Austriei nu este binevenit! Nici el, nici companiile austriece până în momentul când România este membru deplin a spațiului Schengen așa cum este corect!

Așa ne păcălim noi și cu Marcel, că ei au obținut și aderarea noastră în Schengen. Unde? Îmi spuneți voi că sunteți aproape. La Borș 1 sau la Borș 2? Nicăieri! Vize pentru America ne trebuie în continuare. Ce fel de parteneri suntem? Ce fel de parteneriat strategic avem noi dacă suntem călcați în picioare? Dacă suntem cetățeni de mâna a doua, voi știți cel mai bine realitatea pentru că astăzi, județul vostru, poarta de intrare a României spre vest, este mai degrabă poarta de ieșire a românilor care nu mai găsesc șansa unui trai decent.

În toți acești 35 de ani, ni s-a spus că vestul țării este avantajat. Ni s-a spus că pe aici curge lapte și miere, că aici curg investițiile, că totul merge bine. Dar de aici, dintre voi, vad foarte clar că lucrurile nu stau așa! Și din păcate și aici în Bihor salariile sunt mici, aproape ca în județele din sud. Firmele străine care au venit fac profituri uriașe, dar bihorenii abia supraviețuiesc de la o lună la alta. În Aleșd, combinatul de azbociment e doar o amintire. La Salonta, fabricile care ofereau locuri de muncă au dispărut una câte una. Și șomajul care este pe la 3%, 5%, crește pe zi ce trece. Valuri de disponibilizări, stagnare economică, antreprenori români care nu mai au curaj să investească și sunt descurajați de controale, asta e de fapt imaginea reală, o imagine idilică pe care ne-o prezintă unii si alții. Și ce fac marii noștri conducători? Se laudă! Se laudă cu statistici, cu hărți colorate, în timp ce bihorenii, în timp ce fiecare dintre voi vă intrebați cu ce vă veți plăti facturile sau daca veți continua sa rămâneți aici, în țara voastra, sau daca alegeți și voi calea pribegiei.

Ei se laudă cu bunăstare și creștere economică, dar creșterea asta economică și a PIB-ului este numai pe hârtie. Ei mint cu nerușinare spunându-vă că România se dezvoltă. N-am văzut nicio dezvoltare. Am văzut stagnare, am văzut sărăcie, am vazut copii care merg noaptea la culcare flamanzi. Poate România lor se dezvoltă, în timp ce România noastră se destramă de la lună la lună. Ei se îmbogățesc, în timp ce noi sărăcim. Vă întreb, până când?

Dragii mei, dragile mele, nu e de mirare că acești politiceni, în frunte cu Ciucă, Ciolacu și Lasconi, mă atacă de zor pe mine! Cum altfel o să-și mascheze incompetența? Se pozează cu Bolojan pentru că o poză cu ei nu face nici doi lei.

Pentru că că ei sunt și incompetenți și lași și leneși! Și au găsit acum unde să arate cu degetul si pe cine să găsească pe post de Vadim în turul doi. Și m-au măscărit și m-au denigrat în toate felurile că sunt spion, că sunt trădător, că sunt omul rușilor. Știți de ce mă acuză? Pentru că adevarul îi doare! Pentru că le e frică de cât de mulți sunteți voi în această duminică și în această sală!

Eu nu m-am îmbogățit din politică, cum au făcut ei. Eu nu am băgat mâna in borcan ca să fur banii voștri. Eu sunt unul dintre voi, nu unul dintre ei!

De luni de zile, adversarii mei politici – Ciucă, Ciolacu și ceilalți – mă atacă cu o furie d-asta oarbă, mă acuză că sunt spion, că sunt trădător, că am lucrat împotriva României. Folosesc toate televiziunile așa cum au l-au acuzat si pe președintele Americii, Donald Trump. CNN în America, CNN în România, la fel pe același tipar globalist, pe același tipar al agendei 2030, pe același tipar care ne-a închis in case, ne-au obligat să ne vaccinăm cu forța si considera ca statul are vreun drept asupra copiilor noștri. Jos mâinile de pe copiii noștri! Jos mâinile de pe țara noastră!

Cum să nu fii revoltat să auzi lucrurile astea? Să auzi cum cei care au distrus România te acuză pe tine, cel care vrei să lupți până la ultima picătură de energie pentru poporul tău.

M-au numit spion. Știți ce înseamnă asta? Că eu, care am crescut într-o familie simplă, de români muncitori, care am fost educat să respect valorile creștine și valorile acestui pământ, care am învățat ce înseamnă onoarea și credința, aș fi trădat țara pentru care trăiesc și pentru care lupt. Cât de josnic poate fi cineva să foloseasca asemenea minciuni pentru câteva voturi?

Cine sunt adevărații trădători? Ei! Nu eu care am fost mereu printre români, printre oameni, vorbind despre fabricile închise, despre agricultura pusă pe butuci, despre felul în care vor să ne omoare animalele, despre șomajul din țară, despre Unire, despre sărăcia care îi face pe tineri să plece din țară. Ei sunt trădătorii care au furat ani la rând, care s-au vândut pe bucăți și au lăsat România de izbeliște!

Când îmi aruncă mie în față acuzații murdare, adversarii mei își dezvăluie adevărata față: fața unor oameni slabi, speriați efectiv de ideea că oamenii se trezesc. Și începând cu plandemie, oamenii au început să se trezească si au început sa realizeze cât de mult sunt mințiți, nu doar in România, ci peste tot în Europa și în lume. Adversarii noștri sunt slabi, foarte foarte foarte slabi! Și o să piardă!

Ei sunt slabi si folosesc orice mijloc pe care îl au la îndemâna si folosesc pe oricine găsesc. La Bucuresti îl folosesc pe Nicusor Dan, aici in Ardeal pe Bolojan pe care l-au mințit și Ciucă și Ciolacu și Lasconi că îl pun prim-ministru. Nu o să îl pună prim-ministru si nu votându-i pe ei, nu o să ajungă Bolojan prim-ministru. Ci o să ajungă iar în Parlament și în Guvern, Predoiu, Alina Gorghiu, Ghiță Falcă și Mircea Hava, Raluca Turcan și toată gașca! Cu un vot pentru PSD si PNL asigura continuarea regimului lui Klaus Werner Iohannis. Un vot pentru AUR asigură renașterea României!

Sunt mândru de lista pe care o avem pentru Parlament si pentru alegerile parlamentare care sunt la fel la fel, ba chiar mai importante, decât alegerile prezidențiale. Oameni tineri, creștini, curajoși cum sunt Mihail Neamțu, Costel Moza!

Vom câștiga această luptă!

Susținătorul nostru cel mai mare este un bun creștin din mișcarea pentru viață. Un bihorean plecat din țară acum 46 de ani, domnul avocat, domnul Peter Costea!

În goana lor de a ne pune piedici, de a ne opri, de a opri orice voce din afara sistemului, au făcut o mare greșeală. Tot au insistat că Simion e spion, e spion, și a apărut documentul care ce spunea? M-am luptat pentru românii mei și în interiorul granițelor și în afara granițelor actuale pentru ca dreptul românilor de a merge la școală si biserică să fie respectat! Asta nu e o atitudine anti-Ucraina, asta e o atitudine normală, civilizată, într-o lume democratică în care înțeleg că Ucraina vrea să intre. Să nu se apropie de școlile noastre, să nu se apropie de bisericile noastre. Sa lase in pace si sa respecte românii care trăiesc în Ucraina așa cum noi aici in România respectam fiecare cetățean. Asa cum in România au parte de drepturi naționale și slovacii și maghiarii și romii și lipovenii și tătarii. Nu îl înțeleg pe domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, și nu e justificată o poziție împotriva AUR a domnului Hunor. Dacă AUR este un partid care luptă pentru națiune, pentru libertate, pentru credință pentru familie, și dacă Kelemen Hunor spune că este o problemă că astăzi în România se nasc 158.000 de copii. Ar trebui să înțeleagă ca noi suntem singurul partid pro-familie si care se gândește la demografie si ar trebui sa înțeleagă ca nu are in noi un dușman, decât dacă bate palma in continuare cu Marcel Ciolacu si cu PSD-ul și continuă conducerea corupta, conducerea mizerabila a României de 35 de ani. Noi nu suntem împotriva maghiarilor. Românii si maghiarii se înțeleg bine peste tot.

Noi suntem împotriva corupției, noi suntem împotriva jafului național, noi suntem împotriva conducătorilor care alungă românii, indiferent de etnie, din țară. Și ne iau șansa copiilor noștri la un viitor. Așa că domnul Kelemen Hunor, care este si el interzis în Ucraina, ar trebui sa se mai gândească. Poate-l răzgândește domnul Viktor Orban. Tot aud că este sărăcie in Ungaria, ca este scădere economică. Eu nu o văd. Eu văd lucrurile diferit. Eu văd cum apa din Mureș merge către Ungaria si o folosesc la irigații. Eu văd Mercedes deschide acolo fabrici si nu la noi. Eu văd cum E.ON Energie este cumpărată, în loc sa fie răscumpărată de statul român, este cumpărată de o companie a statului maghiar.

În timp ce conducătorii noștri încearcă să mă oprească pe tine, deci să va oprească pe voi, românii din păcate in următoarele trei săptămâni, până pe 8 Decembrie, când îl voi bate pe Marcel Ciolacu.

Niciunul dintre aceștia domni și doamne nu au venit în Bihor sa vadă cum trăiesc oamenii. Niciunul nu vorbește despre fabricile închise, despre sărăcia ascunsa sun stratul acesta subțire de progres.

Când i-ați văzut ultima oară pe Ciolacu și Ciucă printre voi? Pe teren, în sate și orașe vorbind despre copii care au plecat in străinătate? I-ați auzit spunând ce vor să facă cu această țară? De fapt, greșesc. A venit Ciucă, dar am înțeles că a și fugit, a venit el, nu? Să se pozeze cu inelul metropolitan la care se filmează acum și se pozează ca la Sfintele Moaștele. L-au inaugurat dar se mergea deja pe el. A stat de vorba cu voi sau a fugit Moș Teacă? Curajos eroul de la Sarmailia. Curajos.

Inelul va fi finalizat abia la primăvară dar ce sa faci, e campanie acum și trebuie tăiate panglici. N-au venit printre voi că ei nu au timp de voi. Ei au timp doar să plătească campanii murdare, să toarne bani cu nemiluita în televiziuni care sa ma denigreze pe mine și pe voi. Asta e strategia lor minunată, senzațională. Milioane de euro, banii voștri, tocați si se duc pe apa sâmbetei si așa au impresia ca pot câștiga alegerile, cumpărând sondaje de opinie mincinoase. Zero proiecte, zero idei, zero soluții. Asta înseamnă guvernarea centrală PSD-PNL, și așa arată și campania lor electorală din acest an.

Aveți încrederea că Bihorul poate fi motorul renașterii economice a României. Dar pentru asta trebuie să schimbăm lucrurile din temelii. Trebuie să sprijinim afacerile locale. Trebuie să sprijinim familiile tinere care vor să-și crească copiii aici in țară. Trebuie să investim în antreprenorii români, cei care construiesc aici, trăiesc aici și nu-și mută profiturile în străinătate. Trebuie să stimulăm industria locală, să deschidem din nou fabrici care produc, nu doar tranzacționează, nu doar intermediază. Trebuie să investim în agricultură – Bihorul, care producea 400.000 de tone de sfeclă pe an, poate redeveni un exemplu pentru toată România!

Bihoreni, a sosit timpul să spunem “gata”, “ajunge”, ”destul” acestor arendași care ne-au mințit timp de 35 de ani! Trebuie să le spunem că România nu este a lor, este a noastră! A celor care muncesc de dimineața până seara pentru un salariu mizerabil! A antreprenorilor care se zbat să-și țină firmele pe linia de plutire! A tinerilor care vor să rămână aici, acasă, nu să plece în Anglia sau Germania! A romanilor care se închina la Dumnezeu, a romanilor care nu vor sa fie dezrădăcinați. Romania nu are nevoie de trădători de neam, nici de politicieni corupți care să se certe la televizor. România are nevoie de lideri care să lupte pentru români, așa cum au făcut înaintașii nostri aici, la Bihor, pentru Marea Unire și pentru România Mare!

Vă rog să luați cu toții exemplare din programul nostru de guvernare din ziarele in care explicăm oamenilor ce vrem sa facem și explicați-le fiecărui cetățean că le cerem mai mult decât un vot, le cerem curaj. Curajul de a se ridica și a spus “gata”, “de ajuns”, “ajunge”, “no gata”, “no hai”!

Nu mai vrem să fim mințiți! Nu mai vrem să fim furați! Vrem o Românie condusă de oameni care iubesc această țară!

Așa că pe 24 noiembrie, pe 1 Decembrie, pe 8 Decembrie, nu întâmplator au pus trei duminici la rând, știau ca ne vom plictisim, știau că o să renunțăm, știau ca noi avem o problemă, nu știm sa fim constați. Spuneți-le oamenilor să voteze schimbarea, sa voteze cu inima, sa voteze pentru o Românie care sa fie a cetățenilor si a cetățenilor României, nu a străinilor. Votați pentru soluția cea mai bună, nu pentru răul cel mai mic sau cel mai mare.

Bihorul poate renaște, România poate renaște, iar această renaștere începe astăzi, aici, cu voi!

Trăiască Bihorul, trăiască Crișana! Trăiască si înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească! Trăiască România Mare!

Să dea Dumnezeu să fim biruitori așa cum a fost și Sfântul Gheorghe, să fiți binecuvântați! Să fie binecuvântat Isac Neamțu, copilul de trei zile al colegului nostru Mihail Neamțu, să fie binecuvântați toți copiii României!”

CMF 31240006

Sursa: Realitatea din AUR