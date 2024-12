Lovitură de stat, strigă tot mai multe voci din România, unele ajungând până la foruri internaționale! Așa s-ar traduce, de fapt, anularea alegerilor prezidențiale din țara noastră. Cine a orchestrat-o? George Simion arată cu degetul către Florian Coldea, cu al cărui gir s-a instalat, astăzi, o guvernare ilegitimă. Cel care ar avea puterea să descătușeze societatea, în ansamblul ei, este Gabriel Oprea, îndrumătorul lucrării de doctorat a Generalului Negru, cel care deține o copie a tezei. Liderul AUR îi lansează o provocare lui Oprea și îi cere să-i facă publică lucrarea.

Gabriel Oprea, singurul demnitar care s-a luptat pentru indemnizațiile polițiștilor și militarilor, lucru recunoscut și lăudat de George Simion, este provocat de liderul AUR să facă publică teza de doctorat a lui Florian Coldea.

Potrivit lui Simion, Generalul Negru, cel acuzat de plagiat în teza de doctorat, se află în spatele manevrelor de subjugare a statului, fiind artizanul loviturii de stat din România.

„Unul dintre artizanii loviturii de stat care este în desfășurare este Florin Coldea, cel care și-a plagiat lucrarea de doctorat și care a condus statul paralel. Eu am văzut săptămâna trecută o reacție a lui Gabriel Oprea care a început să spună niște adevăruri din sufragerie. Știm că a făcut și lucruri bune, de exemplu pentru rezerviștii de care își bate joc acum această guvernare ilegitmă. Aș avea o întrebare și o provocare pentru generalul Oprea: nu vreți dvs. să ne arătați lucrarea de doctorat a Generalului Negru?”, spune George Simion.

Generalul (r) Gabriel Oprea a făcut, recent, dezvăluiri bombă din celebra sufragerie prin care s-au perindat, printre alții, și generalul Florian Coldea.

„În decembrie 2009, cand eram deja deputat independent, in seara alegerilor prezidențiale, am invitat la o cină privată mai multe persoane considerate de catre mine prietene, să urmarim rezultatele alegerilor prezidențiale. Toți doream să câștige Traian Basescu, fiecare din motivele sale.

La cină au participat: George Maior, cu care am fost coleg în PSD și în Departamentul de apărare, ordine publică și siguranță națională al partidului, Vasile Dincu, fost coleg în guvernul Adrian Năstase, guvernul care a dus România în NATO și care, prin Vasile Puscas, a închis toate capitolele de aderare la UE; generalul Anghel Iordanescu, prieten și coleg în noul partid creat de mine, primul partid de interes național, UNPR; primarul Neculai Onțanu, pe care îl cunosc de când eram prefectul capitalei în 2002 și impreuna cu care am creat UNPR, generalul Florian Coldea, adus de Maior, caruia ulterior i-am fost conducător de doctorat pe securitate națională; Kovesi care fusese numita recent procuror general și care a venit cu impreuna cu Maior; prietenul meu Dan Andronic, pe care in 2009 l-am împăcat cu Traian Basescu si care, in 2015, fiind in depresie, îmi spunea ca urmează sa fie arestat, iar eu l-am sprijinit moral, m-am afișat cu el in tribuna oficiala, la ziua Marinei militare. Asa face un prieten.

Cina din seara alegerilor a fost o cină privată. Punct. Nu am vorbit niciodată public despre acel moment, despre persoanele prezente, pentru ca asa face un om de onoare, un militar. Eu, un militar provenit din MApN, am crezut ca acesti oameni, care au venit in casa mea, la masa mea, imi sunt prieteni. Asa am crezut eu. Viata mi-a dovedit ca unii nu-mi erau prieteni, erau de conjunctura”, a rememorat Gabriel Oprea.

Sursa: Newsinn