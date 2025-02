Un nou protest uriaș va avea loc în Capitală! Un milion de romani sunt așteptați pe data de 1 martie în Piața Universității, pentru a cere reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale. În paralel, Opoziția pregătește și o moțiune de cenzură. Liderul AUR George Simion spune ca își dorește să dărâme actualul guvern.

Liderul suveraniștilor s-a întors din Washington și anunță că așteaptă un milion de români sâmbătă, în Piața Universității din Capitală, de la ora 14.00, pentru un nou protest fără precedent. De altfel, George Simion a lansat un atac dur la Nicușor Dan, despre care spune că ”se visează” președinte.

Ce agitație pe la unii, pe la alții. Se visează unii președinți. Niciodată. Cei care mușcă din mine că nu cedez să stea la locul lor. A venit tata acasă. Sâmbătă, la Universitate, ora 14.00, e sfârșitul vostru”, a transmis Simion într-un mesaj pe TikTok.

„Avem niste oameni politici ca care vad ce spune Musk, J D Vance, vad cu totii ce face Donald Trump si totusi nu inteleg mesajul. Din aceasta adrmire trebuie sa iasa iar singurul mod in care noi ii putem trezi este prin prezenta oamenilor in strada. Este momentul sa le spunem celor care se agata de putere ca poporul este unit si avem o voce”, a declarat Mihai Neamtu.

Mai mult, în urma protestului se dorește și demiterea actualui Guvern.

„Este absolut necesar ca vocea poporului care vor schimbare sa se faca auzita chiar si in acest mod, un protest pasnic care va fi in toata tara nu numai in Bucresti iar mesajul care urmeaza sa fie purtat de oameni este ca pana si domnul Ciolacu trebuie sa renunte la putere”, spune avocatul Gheorghe Piperea

„Este inadmisibil sa asistam la o lovitura de stat intr-un stat democratic si nu se revine asupra masurilor care au dus la aceasta criza politica, faptul ca nu se reia turul doi este cel mai grav”, a mai spus europarlamentarul AUR Claudiu Tarziu.

Sursa: Realitatea din AUR