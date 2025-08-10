În runda a cincea din Superliga României, UTA Arad a trecut de Farul Constanţa şi e pe primul loc în clasament. Într-o altă partidă U Cluj şi Petrolul Ploieşti au remizat.

UTA Arad e prima în Superliga de fotbal a României după ce a trecut de Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a.

Arădenii au marcat primii, prin cipriotul Marinos Tzionis în minutul opt, iar la odihnă s-a intrat cu UTA în avantaj de un gol.

Farul a restabilit egalitatea în minutul 61 prin Eduard Radaslavescu, dar UTA a revenit şi a marcat golul victoriei în minutul 78 prin ucraineanul Dmitro Pospelov. Acesta a deviat cu capul o minge trimisă perfect din lovitură liberă de Tzionis.

Pe final, Farul a avut trei ocazii mari de a egala. Mai întâi Dican l-a luat la ţintă pe Iliev, apoi goalkeeperul arădenilor s-a evidenţiat la şutul lui Radaslavescu, iar în minutul 90+6 mingea şutată de Ionuţ Cojocaru a trecut de puţin pe lângă vinclu.

În urma acestui rezultat UTA Arad a acumulat 11 puncte şi este prima în clasament. De partea cealaltă, această înfrângere a fost prima pentru antrenorul Ianis Zicu la Farul. Marinarii au rămas cu 10 puncte şi sunt pe locul patru în ierarhia din Superligă.

„U” Cluj şi Petrolul au remizat

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploieşti, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, Cluj arena fiind ocupată cu concertele din cadrul festivalului Untold.

”U” a deschis scorul prin atacantul bosniac Jovo Lukic cu doar un minut înainte de finalul primei reprize. Vârful trupei conduse de Ioan Ovidiu Sabău a reluat la colţul scurt o centrare bună a lui Dan Nistor.

Petrolul a reuşit să smulgă un punct după golul marcat de Bogdan Marian în minutul 71, cu un şut din partea stângă, după ce fusese găsit liber de Gicu Grozav.

În urma acestui rezultat , ”U” a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile şi cu şase puncte este pe locul şase în clasament. Petrolul a ajuns la borna cinci şi ocupă locul nouă în Superligă.