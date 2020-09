Candidatul PNL la Consiliul Județean Teleorman, Eugen Pîrvulescu, le-a transmis alegătorilor să iasă la vot pentru schimbare, criticând administrația PSD-istă din ultimii 30 de ani, care i-a umilit pe teleormăneni și i-a ținut în sărăcie. ”Împreună suntem familia teleormăneană și vom demonstra întregii lumi adevărata valoarea a oamenilor”, a spus liberalul.

”Vom scăpa de PSD și de guvernarea roșie care a condus județul 30 de ani. Am îndurat prea multă umilință, prea mulți ani. Noi, teleormănenii, am suferit prea mult fără apă, canal, gaz, școli, spitale. Am îndurat prea mult, ajunge, a fost destul! Am fost prea mult timp etichetați ca un județ de mâna a doua, sărac, părăsit de oameni.

Acesta este județul nostru, al tuturor, pământul pe care muncim și trăim, casa noastră. Rămânem aici pentru că aici vrem să muncim, să ne plătim taxele, aici este glia noastră.

Cetățenii județului Teleorman sunt oameni curați, cinstiți, muncitori, credincioși cu frică de Dumnezeu, iubitori. Împreună suntem familia teleormăneană și vom demonstra întregii țări, întregii Europe, întregii lumi adevărata valoarea a oamenilor. Teleormănenii merită o altă administrație. Împreună vom reclădi județul Teleorman, vom face curățenie, vom zidi școli, vom construi spitale, vom aduce gaze, apă și canalizare, astfalt, locuri de agrement, de joacă și de muncă”, a transmis candidatul liberal.

Pîrvulescu și-a exprimat încrederea că teleormănenii doresc schimbarea și i-a îndemnat să voteze omul, nu politicianul. Liberalul a subliniat că PNL a dovedit în alte județe că are oameni performanți, care au contribuit la dezvoltarea comunității.

”Trebuie să cântărim și să măsurăm, să votăm cu mintea și cu sufletul pentru a schimba, să votăm în primul rând omul, nu politicianul. Am încredere că teleormănenii își doresc această schimbare. Veți alege între trecut – dezastrul care a fost în Teleorman – și viitor. Cred cu tărie că vom merge în viitor. Unica șansă a județului este o administrație liberală, care a dat dovadă în alte județe de perfomanță și dezvoltare. Pe 27 septembrie, cu ștampila în mână, trebuie să le arătați cât ați îndurat în acești ani, câtă umilință a fost.

Trenul acesta este în gară. Trenul dezvoltării județului ne așteaptă să ne urcăm în el, este singura și unica șansă. Avem guvernul de partea noastră.

Nu risipiți votul, gândiți-vă bine! Bătălia se duce între PSD și PNL. Nu vom guverna niciodată alături de PSD, ne-am săturat!”, a transmis liberalul locuitorilor din Teleorman.

Sursa: Realitatea de Teleorman