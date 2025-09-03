Elena Lasconi, fosta candidată a USR la alegerile parlamentare, lansează un nou atac dur la adresa lui Nicușor Dan. Într-un mesaj în care îi cere șefului statului să „intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare”, Lasconi îl avertizează că dacă nu face acest pas, „la sfârșitul anului românii vor realiza că, după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”. Lasconi invocă și scenariul suspendării din funcție a lui Nicușor Dan.
„Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România?
Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară., a scris Lasconi.
TĂIERILE DIN PIX SUNT SOLUȚIA FACILĂ, CALEA GREA ESTE SĂ GĂSIȚI FINANȚARE
Edilul din Câmpulung le reamintește președintelui și oremierului că amândoi au fost primari și, deci, ar trebui să cunoască mai bine dedesubirile administrațiiilor locale.
„Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. (…) Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri”, a afirmat Lasconi.
„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua… (…)
Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR. Domnule Președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”,și-a încheiat mesajul Elena Lasconi.
LASCONI, SACRIFICATĂ DE USR ÎN FAVOAREA LUI NICUȘOR DAN
Elena Lasconi, candidata USR care s-a calificat în finala prezidențială din decembrie anul trecut — anulată de CCR pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu — a fost sabotată și abandonată de propriul partid în campania pentru alegerile din mai, câștigate de Nicușor Dan.
Lasconi a pierdut mai întâi sprijinul politic, apoi finanțarea și, în cele din urmă, chiar conducerea USR, pentru că a refuzat să accepte ca formațiunea să-l sprijine pe Nicușor Dan.
Șefa reziștilor a capitulat! Elena Lasconi demisionează din funcția de președinte al USR. Cine va asigura interimatul – VIDEO
Șefa reziștilor a fost protagonistă unui incident bizar, după ce a postat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii care sugerau că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit cu Victor Ponta și cu Florian Coldea.