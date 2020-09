Mergem în județul Teleorman. Mai exact, în comuna Călmățuiu, unde un drum reparat are nevoie… de reparații! Capitale, chiar! Asfaltul, folosit mai ales de utilaje grele, este distrus, iar adversarii actualului primar pun sub semnul întrebării calitatea lucrării. Edilul în funcție susține că drumurile au fost o prioritate pentru el, ba chiar spune că e motivul pentru care sătenii n-au, încă, apă și canalizare.

Deși reabilitat, drumul arată ca după război, în această zonă.

„A fost asfaltat în urmă cu câțiva ani, acest drum are o destinație agricolă. Evident că pe aici circulă numai camioane și utilaje agricole de tonaj foarte mare”, spune Alina Barbu, candidat PNL la Primăria Călmățuiu.

Și nu este singurul motiv de nemulțumire în comuna din Teleorman.

„Se lucrează de 2 ani de zile la acest pod care, după cum vedeți, nu s-a reușit finalizarea și ca multe alte lucruri unde nu s-a reușit finalizarea”, spune o localnică.

„Lipsa apei și canalului este o problemă prioritară pentru cetățenii comunei. Este clar că a fost o neglijență și o incapacitate de a demara lucrările și a depune documentația necesară și de a încerca să facă ceva pentru evoluția acestei comune. O racordare la rețeaua de gaz ar fi benefică”, mai spune Alina Barbu.

Actualul primar spune că lucrările la pod sunt în termen și că de gaz se va ocupa în viitor. Cât despre apă și canalizare…

„Alimentarea, pentru mine… nu pentru mine, pentru comuna noastră, astea n-au fost o prioritate, nu spun ca nu-s necesare, dar motivul cel mai important la noi au fost drumurile în această comună. Și eu am reușit să asfaltez aproximativ 25 de km în această comună. Nu am spus că nu au fost o prioritate, am spus că-s necesare, dar toți oamenii de la mine din comună mi-au cerut „drumuri, drumuri”. Am un parc de panouri fotovoltaice”, spune George Valentin Nițu, primar Călmățuiu, candidat PSD.

În tot acest timp, comuna se golește de tineri, care merg la oraș în căutarea unei vieți mai bune. Vârstnicii se plâng și ei că se descurcă foarte greu.

„Ce să se facă?! Nimic! Uite, filmați acolo bălării că ne mănâncă șerpii și toate orătăniile. Sărăcie, pensiile sunt foarte mici. Cu ce trăiești? Cu 7 milioane?! Am infarct de două ori, pot să trăiesc cu 7 milioane?”, spune o localnică.

În comuna Călmățuiu din Teleorman trăiesc aproximativ 1.800 de persoane.

Sursa: Realitatea de Teleorman