Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, într-o pădure din Botoşani, în timpul unei furtuni, în timp ce se aflau cu familia la cules de ciuperci. Dispariția a fost raportată autorităților, iar în scurt timp s-au mobilizat echipe mixte de intervenție. Minorele au fost găsite în siguranță, cu ajutorul unui mesaj RO-Alert emis în zona respectivă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani a anunţat că cele două copile sunt din comuna Cristineşti. Potrivit comunicatului oficial, acestea se aflau în pădure împreună cu bunica şi alţi membri ai familiei, când s-au îndepărtat de grup, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile.

„Acestea au mers împreună cu bunica şi alţi membri de familie, în pădurea din aceeaşi localitate, în condiţii climatice extreme, la cules de ciuperci, iar într-un moment de neatenţie şi pe fondul condiţiilor meteorologice extreme, minorele s-au îndepărtat şi s-au deplasat în loc necunoscut”, a transmis IPJ Botoşani.

Imediat după sesizare, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, alături de jandarmi, polițiști de frontieră şi voluntari ai serviciului pentru situaţii de urgenţă s-au mobilizat şi au început căutările.

„Ca urmare a măsurilor dispuse de către poliţişti, şi a mesajului RO-Alert emis în zona vizată, la scurt timp, minorele au fost identificate şi predate familiei”, a precizat sursa citată.

