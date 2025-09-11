A fost deschis un dosar penal în rem, după ce Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a inițiat o petiție online ca urmare a mai multor mesaje șocante postate de Andrei Caramitru, care instigau la violență.

„Încă de aseară, în timpul emisiunii, când o lume întreagă a aflat despre crimă îngrijitoare din America, o manifestare groaznică. A ajuns să nu mai putem să ne spunem opiniile de teamă că cei care nu sunt de acord cu noi bagă cuțitul în noi, cum s-a întâmplat în America aseară, o crimă îngrozitoare. Astăzi, nu întâmplător este și 11 septembrie, o comemorare tristă din anul 2009. Diseară voi vorbi pe larg despre asta, dar am fost șocată după aceste evenimente să văd că hashtagii de la București, susținătorii lui Nicușor Dan, instigă la violență și chiar la crimă.

Nu este prima oară când Andrei Caramitru, în ultimul an, instigă împotriva celor care au o altă opinie, împotriva celor care sunt suveraniști, într-un limbaj inadmisibil. Aseară, cu subiect și predicat, pe rețelele de socializare, a sesizat avocata Ingrid Mocanu acest comportament inadmisibil, așa încât am făcut petiție online la poliție. Am trimis și domnului Cătălin Predoiu să îl întreb de ce poliția nu se autosesizează în cazul dl Caramitru, care în mod repetat face astfel de lucruri pe rețelele sociale. Nu este singurul care face lucrul acesta”, a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.