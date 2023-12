Delir total din partea senatoarei Diana Șoșoacă pe tema războiului din Ucraina. Șoșoacă susține că rușii nu au atacat România datorită ei și vizitelor sale la ambasada Rusiei de la București. Aceasta spune că antrenarea ucrainenilor în România pe avioanele F-16 vor împinge țara în conflictul armat.

„Dacă s-au menținut relații cu Federația Rusă, mi s-a datorat mie în totalitate. Atenție foarte mare, nici măcar eu nu mai pot să salvez situația pentru că poporul român nu are reacție, pentru că poporul român este manipulat și comod, celelalte popoare se bat la propriu”, a spus Șoșoacă.

„Nu cred că vreodată, mai ales după cum a decurs războiul din Ucraina, ruşii nu ne vor ataca. Încă mai avem statut de ţară şi oameni care au menţinut relaţiile diplomatice cu Rusia. Am putea să fim atacaţi doar în condiţiile în care atacăm. De aceea Ucraina, la instigarea politicienilor de peste ocean, a încercat să instige menționând că Rusia a aruncat cu bombe în România. În decursul aşa zisului război, obuze româneşti au explodat pe teritoriul Rusiei. Dacă avea chef, ne făceau pulbere. Ucraina face parte dintr-o luptă pentru împărţirea sferelor. Zelenski îşi pregăteşte plecarea, întâlnirea cu mine i-a cauzat mult rău. De atunci nu l-a mai primit nimeni. Când eşti coborât de pe piedestal, nimeni nu te mai urcă înapoi. Oamenii politici de azi sunt importanţi dacă şi mâine acţionează, altfel cad şi dispar. Au piatra legată de picior. În SUA republicanii au cerut să se facă două conturi pentru ajutorare, unul pentru Ucraina şi unul pentru Israel, suma împărţită pentru nevoi. Democraţii nu au vrut şi s-a rămas pentru un singur cont de ajutorare. Ucraina nu mai primeşte niciun leu de la americani şi primeşte Israelul. Până la urmă şi democraţii au cântat cum vor republicanii. Indiferent cât de mulţi oameni mor, interesele politice primează”, a spus Diana Șoșoacă.

„Deja toate puterile solicită Ucrainei să încheie acorduri de pace cu Rusia. Gazul e scump, oamenii mor de frig în casă, a venit iarna. Ştiţi ce înseamnă revolte, nu e că în România. În afară ies cu milioanele, iau bâtele şi-i omoară acolo pe politicieni, nu mai discută. Ăştia oameni adevăraţi, nu ai făcut ce trebuie pentru ţara mea, te calc în picioare. Frica de popor îi face pe ăştia să se limiteze în acţiuni şi furt. Cum să nu fii sclav. America cu Rusia şi cu China deja discută despre alte planuri. Se vor extinde teatrele de război între China şi Taiwan, Coreea de Sud cu cea de Nord. Putin este primit în ţările arabe, de curând aţi văzut. Este primit ca un adevăr învingător al războiului. Până la ora asta nu a fost bătut de nimeni niciodată, a mai pierdut câte o bătălie, dar un război nu. Imperiul sovietic nu mai e, acum e cu totul altceva, alt sistem. Între URSS şi Rusia politrucii pun egal. Nu mai este aceeaşi situaţie. Rusia luptă împotriva globalizării americane, dar au globalizarea lor. Îşi fac politicile în avantajul lor, dar în Rusia s-a menţionat că sunt scoşi în afara legii pe cei din LGBT. Au impus credinţa ca un garant al statului rus, biserica este apărată. Creștinii sunt 20 la sută din numărul total al cetăţenilor ruşi. Au făcut nişte mişcări interesante care au dat încredere poporului rus, nu văd asta şi în România. Nu văd o mişcare pentru a da încredere poporului român. Mă uit să văd cum acţionează.

Americanii nu fac ceva pentru poporul lor ca ruşii, îşi duc poporul către o sărăcie lucie. Mă rog să vină Trump la putere, el este un om care s-a ocupat de economia SUA şi de nivelul de trai al americanilor. Asta ne trebuie şi nouă, un preşedinte, un Guvern şi un Parlament care să se ocupe de un nivel de trai ridicat al poporului. Suntem cea mai bogată ţară din Europa ca resurse, după Rusia. Se doreşte ca BRICS-ul lui să fie mai sus decât comunitatea economică pe care SUA le conduce. Există un BRICS militar care îşi doreşte să fie mai puternic ca NATO. Aici sunt jocurile marilor puteri, iar noi ca proştii stăm şi ne certăm aici. Am dus mai departe un mesaj al poporului român, care îşi doreşte pacea şi e împotriva unui Guvern care-şi doreşte război. Nu am fost atacaţi datorită mie. Nu a mai făcut nimeni ce-am făcut eu. M-am dus în Serbia. Nu a existat conflict între România şi Serbia şi statul român a tăiat relaţiile economice. Din punct de vedere politic am aruncat Serbia la gunoi. Eu am deschis relaţiile. Am încheiat un protocol că pe Valea Timocului sunt probleme şi trebuie să existe acţiuni pentru redarea drepturilor cetăţenilor români de acolo. E munca unui partid mic fără sprijin, toţi sunt călare pe noi. Fiecare putere îşi doreşte ca România să fie sclava lor. Eu am venit cu altă idee, să colaborăm de pe locuri egale. Am să merg să vorbesc cu toţi de la egal la egal”, a mai adăugat Diana Șoșoacă.

„O să mă primească pentru că sunt deschişi să vadă o forţă care a apărut pe mişcarea poporului român. Puteam lua orice partid, dar am vrut ceva nou, ce îmi cerea poporul român. Că sunt atacuri, infiltrări, asta e politica. Sunt chestii normale, trebuie să fim vigilenţi şi în posturile cheie să nu fie oameni pătaţi. Nu văd un război şi un pericol asupra României. Nimeni nu are interes să se bată aici, dacă se strică relaţiile total. Ucraina este locul care a fost folosit pentru a se reaşeza sferele de influenţă. Americanii nu vor putea comanda aici la 12.000 km când lângă noi vom avea graniţa cu Rusia. Rusia nu va permite vreodată. Aici au fost jocuri politice, economice. Dacă ne uităm au mai scris ziare de investiţii ruseşti în România aduse de deştepţii ăştia de la guvernare. Dar să fie bine pentru România. Nu să duci o întreprindere de la unul la altul. Aici trebuie să învățam să jucăm ca ei, nu poți doar dacă te impui. România poate renaşte din temelii, avem cum, avem nevoie de românii din afară. Ei nu vor dori să fie lăsată această ţară, toţi banii lor au venit aici. Şi să le oferim posibilitatea să facă investiţii, să dezvolte aici ideile din afară. Au ajutat familiile să trăiască un trai decent pe care statul era obligat să o facă. Dacă nu erau ei, România era dezintegrată de mult. Ei vin cu multe lucruri bune, Occidentul, SUA, Rusia, au şi lucruri bune. Luăm de peste tot ce este bun şi folosim ceea ce merge. Suntem atipici ca popor şi merge doar ceva implementat, datorită ADN-ului nostru. Polonia, Ungaria şi Slovacia îşi negociază recuperearea teritoriilor din Ucraina. Se vorbeşte împotriva lui Zelenski şi mă bucur că România printr-o româncă a avut curajul să-l infunte pe Zelenski şi să-l oprească. Aviz amatorilor, gândacilor făceţi-vă făină”, a conchis Diana Șoșoacă.