Sfârșitul anului este adesea o oportunitate de a elibera puțină presiune și de a vă bucura de timpul alături de cei dragi. Dar cine spune mese de sărbători, spune și exces de tot felul. Este o perioadă care ne pune pielea la încercare și tinde să ne amintească de un ten tern sau chiar de o reapariție a acneei. Dr Nina Roos, medic dermatolog, ne dezvăluie sfaturile sale pentru detoxifierea delicată.

Noul an este de multe ori o oportunitate de a scrie rezoluții bune dar este și momentul să facem un bilanț al efectelor pe care le-ar fi putut avea sezonul sărbătorilor asupra organismului nostru (somn, digestie etc.) dar și asupra pielii noastre. De fapt, acesta din urmă nu este în general la apogeu în această perioadă a anului.

Dr. Nina Roos, medic dermatolog, distinge trei tipuri principale de factori care influenteaza pielea in perioada sarbatorilor:

supraalimentare mâncăm mai multe grăsimi și zahăr decât de obicei;

oboseală, este o perioada a anului în care suntem adesea epuizați;

un factor climatic, cu o schimbare a temperaturii și a climei care afectează pielea.

Fiecare dintre acești factori va tinde să provoace un răspuns specific al pielii. Schimbarea alimentației din cauza festivităților va promova „acneea, petele rozaceei, un ten tern, un aspect prost”, explică medicul. Oboseala induce stres asupra organismului care scoate la iveală toate tipurile de probleme: acnee, eczeme, psoriazis, rozacee etc. Acestea sunt adesea probleme preexistente care sunt agravate.

În cele din urmă, schimbările climatice sunt responsabile de „piele uscată, iritabilă, intolerantă la cosmeticele obișnuite, cu o epidermă slăbită”, continuă dr. Roos. De fapt, pielea este mai uscată iarna în special pentru că „se confruntă cu schimbări majore de temperatură” și variații ale gradului de umiditate”, a declarat dr. Dima Haidar, medic dermatolog, în cadrul unui interviu pentru Femme Actuelle.

Detoxifierea pielii: ce înseamnă?

„Folosim termenul de detoxifiere pentru că pielea este un organ emunctor, adică care permite eliminarea deșeurilor. Totuși, adoptând o dietă prea grasă, prea bogată, prea dulce și alcoolică în perioada sărbătorilor, aceasta își va schimba funcționarea în zilele care urmează”, precizează dr. Nina Roos.

Deloc surprinzător, detoxifierea pielii începe cu o dietă. „În mod ideal, ar trebui să o începi între Crăciun și Anul Nou, adoptând o dietă bogată în fructe și legume și eliminând alcoolul și dulciurile, ceea ce facem în general spontan”, amintește dr. Nina Roos.

Detoxifierea pielii: rutina de îngrijire a pielii, pas cu pas

Al doilea pas în detoxifierea pielii tale îl găsiți în secțiunea de cosmetice. „Este interesant să integrezi antioxidanți și acizi din fructe în rutina ta. Primii vor avea o acțiune detoxifiantă, iar cei din urmă vor avea efect de peeling, care vor reda luminozitatea și strălucirea tenului. Este rapid eficient, vedem o diferență după o săptămână de utilizare”, mărturisește dermatologul.

Pentru latura antioxidantă, dr. Nina Roos recomandă de exemplu folosirea unui ser cu vitamina C. „Când suntem în stres oxidativ, celulele sunt pline de deșeuri pe care nu le mai pot elimina, Vitamina C va face munca lor de curățenie mai ușoară.” Dacă teoretic, vitamina C se aplică seara, pentru medicul dermatolog, este posibil să o folosești dimineața, pentru că lumina este scăzută iarna. Se aplica apoi peste o cremă a cărei textură se potrivește sezonului, deci mai bogată. „Acizii de fructe, dimpotrivă, trebuie aplicați seara, deoarece pot fi puțin iritanți. Se găsesc adesea sub formă de gel sau emulsie ușoară”, continuă ea.

Sursa: Tabu.RO