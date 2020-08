Curtea de Apel Bucureşti a respins vineri, ca neîntemeiată, contestaţia depusă de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul lider al PSD solicitând să fie eliberat din închisoare pe motiv că este deţinut ilegal.

Decizia este definitivă, potrivit românia24.ro.

Aceasta a fost ultima cale extraordinară de atac la care a apelat Liviu Dragnea pentru a obţine anularea condamnării de 3 ani şi 6 luni de închisoare, primit în mai 2019, pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Anterior, Dragnea a făcut mai multe încercări de a ieşi din penitenciar, prin introducerea în instanţe a unor căi extraordinare de atac – contestaţie în anulare şi recurs în casaţie, însă cererile sale au fost respinse.

În timpul procesului de la Curtea de Apel Bucureşti, Liviu Dragnea a declarat că este nevinovat, susţinând că, dacă va fi menţinut în închisoare “prin încălcare brutală a drepturilor omului”, înseamnă că justiţia din România “nu rezistă la presiuni politice”.

“Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Spre că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării”, a spus fostul preşedinte al PSD în sala de judecată.

În cererea depusă în instanţă, Liviu Dragnea a invocat un recurs în drept intitulat “habeas corpus” – o lege cu caracter constituţional, promulgată în anul 1679 de către Parlamentul englez, prin care se garantează libertatea persoanei.

Avocaţii fostului lider PSD susţin că acesta este deţinut ilegal în penitenciar, deoarece completul de 3 judecători de la Înalta Curte care l-a condamnat nu era specializat să judece fapte de corupţie. Avocaţii invocă astfel o decizie a Curţii Constituţionale din octombrie 2019.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Instanţa supremă, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Sursa: Realitatea de Teleorman