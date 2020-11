Fostul angajat SRI Daniel Florea continua seria dezvaluirilor explozive la Realitatea PLUS. Cum se fabricau la comanda dosarele in vremea atotputernicului Florian Coldea. Ce reguli impunea acesta subalternilor, dar nici chiar el nu le respecta. Cum erau ademeniti oamenii politici de statul paralel. Legatura stransa dintre generalul Ciocarlan si fostul adjunct al SRI.

Generalul Anaconda reapare in scena. Cum se confirma rand pe rand dezvaluirile deputatului fugar Cristian Rizea! Cine a dat in presa stenogramele discutiilor dintre Stolojan, Elena Udrea si un investitor rus. Cum pleca in misiune in SUA trioul Maior, Coldea si Sebastian Ghita.

Aveti grija unde va tineti telefoanele pentru ca s-ar putea ca cineva sa faca poze cu ele de la distanta. Nu e o poveste din filme americane cu spioni, este chiar realitatea din interiorul statului subteran!

